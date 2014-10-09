Роналда Макдоналда заподозрили в махинациях

Прокуратура Москвы приступила к проверке деятельности фонда «Дом Роналда Макдоналда», помогающего нуждающимся детям. Как сообщает газета Österreich, инициатором проверки стал депутат Госдумы, обвинивший фонд в финансовых нарушениях. Между тем руководство организации назвало эти обвинения «необоснованными».

Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» столкнулась в России с очередными проблемами: благотворительный фонд под названием «Дом Роналда Макдоналда» заподозрили в финансовых махинациях. Как сообщает интернет-портал газеты Österreich, прокуратура Москвы начала проверку хозяйственной деятельности организации.

Как отмечается на портале, запрос о проведении проверки направил депутат Госдумы Андрей Крутов. Он утверждает, что ежегодно фонд собирает «значительные суммы» денег - вплоть до трех миллионов долларов. Так, за последние 15 лет на его счета поступило якобы порядка 20-30 миллионов. При этом, по словам депутата, объем собранных средств не соответствует задекларированному объему расходов фонда.

Директор фонда Светлана Полякова назвала это обвинение «полностью необоснованным». Она заявила, что фонд предоставил Генпрокуратуре все необходимые документы, включая устав организации и отчеты о ее финансовой деятельности за 2013-2014 года. Полякова также отметила, что главная задача фонда – помощь нуждающимся детям. Она напомнила, что за 20 лет работы в России фонд оказал поддержку тысячам детей и семей.

Как напоминает издание, в августе в регионах России начались проверки санитарного состояния ресторанов «Макдональдс», по итогам которых несколько заведений было закрыто. Эксперты считают это возмездием Москвы за санкции Запада, введенные в связи с украинским конфликтом, поскольку «Макдональдс» считается олицетворением американского образа жизни.

Фото: PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP