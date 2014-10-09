Роналда Макдоналда заподозрили в махинациях

Прокуратура Москвы приступила к проверке деятельности фонда «Дом Роналда Макдоналда», помогающего нуждающимся детям. Как сообщает газета Österreich, инициатором проверки стал депутат Госдумы, обвинивший фонд в финансовых нарушениях. Между тем руководство организации назвало эти обвинения «необоснованными».
Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» столкнулась в России с очередными проблемами: благотворительный фонд под названием «Дом Роналда Макдоналда» заподозрили в финансовых махинациях. Как сообщает интернет-портал газеты Österreich, прокуратура Москвы начала проверку хозяйственной деятельности организации.
Как отмечается на портале, запрос о проведении проверки направил депутат Госдумы Андрей Крутов. Он утверждает, что ежегодно фонд собирает «значительные суммы» денег - вплоть до трех миллионов долларов. Так, за последние 15 лет на его счета поступило якобы порядка 20-30 миллионов. При этом, по словам депутата, объем собранных средств не соответствует задекларированному объему расходов фонда.
Директор фонда Светлана Полякова назвала это обвинение «полностью необоснованным». Она заявила, что фонд предоставил Генпрокуратуре все необходимые документы, включая устав организации и отчеты о ее финансовой деятельности за 2013-2014 года. Полякова также отметила, что главная задача фонда – помощь нуждающимся детям. Она напомнила, что за 20 лет работы в России фонд оказал поддержку тысячам детей и семей.
Как напоминает издание, в августе в регионах России начались проверки санитарного состояния ресторанов «Макдональдс», по итогам которых несколько заведений было закрыто. Эксперты считают это возмездием Москвы за санкции Запада, введенные в связи с украинским конфликтом, поскольку «Макдональдс» считается олицетворением американского образа жизни.
Действия украинских властей в отношении представителей канонической УПЦ МП, храмов и монастырей ведут к нарастанию противостояния внутри страны, заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.
«Роскосмос» подготовит экипажи лунных миссий к работе в гораздо более сложных условиях, чем на орбите Земли. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в интервью порталу «Украина.ру» заявил, что «в Херсоне ничего не решается», а его задержание было спланировано и организовано на уровне высшего политического руководства страны.
Россия рассчитывает, что отношения с Евросоюзом будут восстановлены на основе подлинного добрососедства. Об этом в своей статье для португальской газеты «Публику» написал глава МИД России Сергей Лавров.
Депутат Верховной рады, первый заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев заявила, что Украина сможет стать членом Евросоюза через 5—8 лет.
Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал RT заявление главы Генштаба ВС Великобритании генерала Марка Карлтон-Смита, назвавшего Россию большей угрозой, чем террористические организации «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**.
США подстёгивают военную деятельность у российских границ в Европе, безопасность европейских стран становится заложницей такой политики. Об этом в своей статье для португальской газеты «Публику» написал глава МИД России Сергей Лавров.
Замглавы синодального отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Министерства юстиции Украины отменить передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о восьми случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Великобритания потратит £11 млн на защиту Украины от «иностранной агрессии». Об этом говорится в отчёте Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности за 2018—2019 годы, с которым ознакомился RT.