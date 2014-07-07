20 minutos: Самолеты в Барселоне чуть не столкнулись из-за «перспективы»

Российский лайнер, шедший на посадку в аэропорту Барселоны, едва не столкнулся с самолетом другой компании, вырулившим перед ним на взлетную полосу. Этот момент попал на любительское видео, которое позднее было выложено в интернете, пишет 20 minutos. Правда, у авиационных чиновников иная версия: никакого ЧП не было, просто ролик исказил истинную дистанцию между воздушными судами.

В барселонском аэропорту Эль-Прат (El Prat) самолет российской авиакомпании UTair, заходя на посадку, чуть не столкнулся с авиалайнером из Аргентины, пересекавшим в этот момент взлетно-посадочную полосу, сообщает 20 minutos. Когда до земли оставалось совсем немного, российские пилоты, увидев аргентинское воздушное судно, приняли решение не приземляться.

Этот инцидент был заснят, как утверждает испанское издание, «видеолюбителем».

Однако, несмотря на «шокирующие кадры», отмечает 20 minutos, Управление испанскими аэропортами и воздушным транспортом (Aena) заявляет, что ни о каком «происшествии» речи не идет, и указывает на то, что это был «абсолютно обычный “прерванный заход на посадку”». Этим маневром, утверждают источники в Aena, пилоты пользуются, например, из-за плохих погодных условий или по какой-то другой причине.

Издание также отмечает, что, согласно тем же самым источникам в Aena, в этом случае ни диспетчерская вышка, ни сами пилоты не сообщали ни о каких происшествиях. Управление испанскими аэропортами и воздушным транспортом считает, что виной всему «”перспектива”, с которой велась съемка», именно из-за нее создается ощущение «какой-то опасности», сообщает в завершение 20 minutos.