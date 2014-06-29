Эксперт: Западу пора прекращать совать свой нос в чужую геополитику

По мнению бывшего сотрудника конгресса США Родни Мартина, Москва и Киев смогут разрешить украинский конфликт без участия Вашингтона. Белый дом же должен извлечь геополитический урок об опасности вмешательства в регион, где у него нет и не было никаких интересов, заявил политик в интервью Press TV.

Чтобы обсудить эту историю подробнее, давайте перенесемся в Лос-Анджелес и побеседуем с бывшим сотрудником конгресса США Родни Мартином. Господин Мартин, Россия, по-видимому, поддерживает это перемирие. Стоит ли нам надеется, что кризис можно урегулировать мирным путем?

РОДНИ МАРТИН, бывший сотрудник конгресса США: Как мы видим, это согласуется с прекращением огня, которое было объявлено, и это было сделано до продления перемирия. Разумеется, это согласуется с заявлениями и позицией России на протяжении всего конфликта.

Я полагаю, это хороший шаг и мы можем надеяться, что конфликт решится теми геополитическими участниками, к которым он имеет отношение, то есть Украиной и Россией. Запад должен и дальше оставаться в стороне, потому что именно он изначально создал эту ситуацию.

Теперь, когда на Украину больше не поступает российский газ, насколько сильно она будет жалеть о своих действиях? Можно ли представить, что она вернется к своим предыдущим позициям?

РОДНИ МАРТИН: Я полагаю, потребуются годы, чтобы Украина восстановилась экономически и социально. Конечно, теперь еще есть Крым, который стал частью России и никогда не вернется в состав Украины. Он всегда был искусственной частью Украины со времен Советского Союза, с 1952-53 годов.

Однако я полагаю, пройдут годы прежде, чем Украина вернется к прошлым экономическим и социальным показателям. Мы видели, сколько времени потратили различные государства бывшей Югославии на то, чтобы вернуться к относительно нормальному состоянию. Разумеется, Югославия так и не объединилась снова. Теперь существуют только различные государства, которые были частью конфедерации, которые пытаются сосуществовать лучше, чем раньше.

Я полагаю, когда все закончится на Украине, между востоком и западом тоже образуется своего рода конфедерация.

Как вам кажется, Запад будет и дальше поддерживать Украину в долгосрочной перспективе?

РОДНИ МАРТИН: Я полагаю, Запад выучил урок об опасности вмешательства в геополитический регион, где у него нет и не должно быть никаких интересов. Мне кажется, Запад должен перестать совать нос в дела другого геополитического региона.

Дата выхода в эфир 29 июня 2014 года.