Немецкий генерал предложил ввести на восток Украины контингент НАТО и РФ

С предложением ввести на восток Украины стабилизационный контингент НАТО и России выступил экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят. Отставной генерал уверен, что Россия не контролирует ситуацию в этом регионе.

Бывший председатель военного комитета НАТО - отставной немецкий генерал Харальд Куят (Harald Kujat) предложил ввести на восток Украины, где хозяйничают сепаратисты, совместные натовско-российские стабилизационные силы, аналог косовского KFOR. Он выразил мнение, что иным способом ситуацию в этом регионе не нормализовать.

В интервью радиостанции Deutschlandfunk в пятницу, 30 мая, бывший генеральный инспектор бундесвера констатировал, что украинская армия не в состоянии умиротворить юго-восток Украины, дипломатические усилия оказались безрезультатными, а Россия, если когда-либо и контролировала сепаратистов, то ныне не может оказать на них действенного влияния.

Ввести на восток Украины аналог KFOR

«Мы должны обратиться к средствам, хорошо зарекомендовавшим себя в прошлом. Нам также необходимо избежать ситуации, при которой у России не останется иного выхода, кроме как пойти на вооруженное вторжение, чтобы стабилизировать ситуацию, - сказал Куят. - Нам самим необходимо что-то сделать, чтобы восстановить стабильность, и принимать меры нужно совместно с Россией, иначе не получится. В этой ситуации мне представляется разумным применить модель, использованную в Косово. Тогда мы задействовали войска KFOR - международный стабилизационный контингент, состоящий из западных и российских военнослужащих», - пояснил отставной немецкий генерал.

Харальд Куят отметил, что сначала, конечно, необходимо осознать, что дипломатическим путем ничего не добиться. Он также подчеркнул, что упомянутая им модель действий - вполне реализуема, к тому же она предусмотрена Основополагающим актом о стратегическом партнерстве между НАТО и Россией. «Иного решения в настоящий момент, по-моему, не существует», - резюмировал бывший председатель военного комитета НАТО.

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Фото: AFP PHOTO BELGA/ PHOTO JACQUES COLLET