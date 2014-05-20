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Полиция Таиланда арестовала троих россиян с 88 поддельными кредитками
В Паттайе задержана группа россиян, подозреваемых в мошенничестве с кредитными картами. Полиция изъяла у них десятки фальшивых кредиток и специальное считывающее устройство, устанавливаемое злоумышленниками на банкоматах. До ареста задержанные уже успели обналичить в Таиланде около 500 тысяч батов.
Полиция Таиланда арестовала троих россиян с 88 поддельными кредитками
DAMIEN MEYER / AFP

В Таиланде задержали троих россиян по подозрению в попытке обналичить денежные средства при помощи поддельных кредитных карт. Об этом журналистам сообщили в полицейском управлении провинции Чонбури.

Граждане РФ были задержаны в курортной Паттайе, куда они приехали из России в начале мая. Всего у россиян изъяли 88 поддельных кредитных карт, шесть портативных видеокамер, ноутбук и скиммер — специальное считывающее устройство, устанавливаемое злоумышленниками на банкоматах.

Задержанным удалось обналичить около 500 тысяч батов. Это не первый подобный случай с российскими гражданами в Таиланде. 

Дата публикации 19 мая 2014 года. 

Фото: DAMIEN MEYER / AFP

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