Немецкий министр не смог убедить Киев начать диалог с Донбассом

В ходе своего визита на Украину министр иностранных дел Германии подчеркнул необходимость национального диалога для предотвращения раскола страны. Однако ни киевские власти, ни активисты на востоке Украины за стол переговоров садиться не намерены, сообщает N24.

В украинском кризисе международное внимание сегодня сосредоточено на круглом столе. Проводится он при посредничестве ОБСЕ, так как насилие на востоке Украины не стихает. В ходе боя с пророссийскими сепаратистами погибло 6 солдат. В политике хаос также не прекращается. Мятежные Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости от Киева.

Визит Франк-Вальтер Штайнмайера на Украину проходит в спешном режиме. Восток практически с каждым часом все больше удаляется от Киева, а до президентских выборов - меньше двух недель. Но как проводить их в самопровозглашенных народных республиках, как потом признавать результаты?

В ходе встречи с премьер-министром Яценюком Штайнмайер выступал за национальный диалог, в том числе и с сепаратистами.

ФРАНК-ВАЛЬТЕР ШТАЙНМАЙЕР, министр иностранных дел Германии: Думаю, что при таких условиях получится также предпринять шаги, чтобы вернуть занятые здания и постепенно разоружать нелегальные группировки.

План такой: собрать за одним столом рассорившиеся пророссийские и проевропейские силы, чтобы не допустить раскола Украины. Однако переходное правительство Украины сепаратистов за стол пускать не хочет, а решение видит скорее в другой стороне.

АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, премьер-министр Украины: Ключ к стабилизации Восточной Украины находится не в Киеве, а в Москве.

Сами сепаратисты тоже принципиально отказываются участвовать в круглом столе с Киевом.

ДЕНИС ПУШИЛИН, лидер сепаратистов в Донецке: После всего произошедшего в Одессе мне не о чем говорить с кем-то в Киеве. Тому, что говорят власти в Киеве, вряд ли можно доверять.

Сложность миссии Штайнмайера становится очевидной во время встречи с президентом* Турчиновым. Пока они общались, Министерство обороны Украины сообщило, что сепаратисты на востоке Украины убили 6 солдат.

Дата выхода в эфир 14 мая 2014 года.

* Так сказано в оригинале (прим. RT).