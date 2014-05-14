Немецкий министр не смог убедить Киев начать диалог с Донбассом

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Newsweek: США смогут задушить Россию санкциями, если захотят Newsweek
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Британская легкоатлетка: закрыв глаза на российский допинг, чиновники WADA «плюнули спортсменам в лицо» Daily Telegraph
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Haaretz: напряжённость с Москвой может помешать Израилю бороться с Ираном Haaretz
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CBS News: экс-советник Буша назвал три препятствия для улучшения отношений с Россией CBS NEWS
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Из магазина в центре Москвы украли сто шуб
Полиция возбудила уголовное дело после похищения из магазина в центре Москвы ста шуб стоимость 20 млн рублей.
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Модрич приговорён к восьми месяцам тюрьмы условно за налоговые махинации в Испании
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич приговорён к восьми месяцам тюрьмы условно за налоговые махинации в Испании.
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Набиуллина заявила о наличии у ЦБ ресурсов для выполнения банками обязательств в валюте
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у ЦБ есть ресурсы, чтобы банки могли выполнять обязательства перед населением в валюте.
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Лукашенко рассказал о результатах переговоров с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи были тяжёлыми, но результативными.
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Тарасова осталась под впечатлением от выступления японского фигуриста Ханю
Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова осталась под впечатлением от проката короткой программы японским фигуристом Юдзуру Ханю на турнире Autumn Classic в Канаде.
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Аксёнов назвал время открытия движения для большегрузов по Крымскому мосту
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, когда откроют движение для большегрузов по Крымскому мосту.
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«Урал» в гостях переиграл «Енисей» в матче восьмого тура РПЛ
Екатеринбургский «Урал» в гостях переиграл красноярский «Енисей» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Путин выразил соболезнования Рухани в связи с терактом на параде в Иране
Президент России Владимир Путин направил главе Ирана Хасану Рухани телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате теракта во время военного парада в Ахвазе.
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СМИ: В Закарпатской области подорвали дом депутата горсовета
В Закарпатской области Украины неизвестные подорвали дом депутата городского совета.
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Фанаты «Динамо» установили надгробие на стадионе «Торпедо»
Фанаты московского «Динамо» установили надгробие столичного «Торпедо» на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.
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Число погибших в результате теракта в Иране достигло 24
Число погибших в результате теракта в городе Ахваз на западе Ирана достигло 24.
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Два человека погибли в результате ДТП с автобусом в Турции
В турецкой провинции Коджаэли два человека погибли и ещё 17 пострадали в результате аварии с участием автобуса, который перевозил школьников.
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Глушаков и Ещенко сыграют за молодёжный состав «Спартака» против ЦСКА
Отстранённые от тренировок с основной командой «Спартака» полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко сыграют за молодёжный состав в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
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Папа Римский прибыл в Вильнюс
Папа Римский прибыл в Вильнюс, откуда начнётся его четырёхдневный визит в Литву, Латвию и Эстонию.
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Тарасова о критике в адрес Медведевой: надо любить и ждать, а не устраивать истерию
Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на критику в адрес российской фигуристки Евгении Медведевой после её выступления на турнире в Канаде.
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В Минобороны КНР оценили санкции США за сотрудничество с Россией
Министерство обороны Китая прокомментировало введение американских санкций в отношении военных ведомств КНР за сотрудничество с Россией.
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Порошенко: Генассамблея ООН рассмотрит вопрос неподконтрольных территорий Украины
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в повестку 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН включён пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».
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Загитова заявила об отсутствии звёздной болезни после Олимпиады
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об изменении своего отношения к спорту в связи с возрастом.
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В МИД Турции заявили о планах перейти на нацвалюты в торговле с Венесуэлой
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна намерена торговать с Венесуэлой, используя в расчётах национальные валюты двух стран.
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Футболист Головин поделился впечатлениями от дебюта в составе «Монако»
Российский полузащитник Александр Головин прокомментировал свой дебютный матч в составе французского футбольного клуба «Монако».
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Актёр Стивен Болдуин стал профессором в киевском университете
Голливудский актёр Стивен Болдуин получил звание профессора Киевского университета культуры.
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Фигуристка Медведева прокомментировала своё выступление на турнире в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева оценила своё выступление на турнире Autumn Classic International, который проходил в канадском Оквилле.
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На Украине рассказали об объёмах газа в подземных хранилищах страны
На Украине рассказали, насколько заполнены подземные хранилища газа (ПХГ).
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Биограф рассказал, что спровоцировало переход Роналду в «Ювентус»
Гильем Балаге, биограф Криштиану Роналду, рассказал, что стало одной из причин перехода португальского футболиста из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».
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МИД Ирана назвал ответственных за теракт на параде
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран возлагает ответственность за теракт на военном параде в Ахвазе на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов».
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На заседании СБ ООН под председательством Трампа может быть поднята тема Скрипалей
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил возможность обсуждения дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери на заседании Совбеза ООН под председательством президента США Дональда Трампа.
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В сети раскритиковали фигуристку Медведеву после поражения от американки Теннелл
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» обрушились с критикой на российскую фигуристку Евгению Медведеву после того, как она уступила американке Брейди Теннелл на турнире Autumn Classic International в Канаде.
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В результате теракта на параде в Иране погибли 10 человек
В результате теракта на военном параде в городе Ахваз на западе Ирана погибли 10 человек, ещё более 20 получили ранения.
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СМИ: В базу «Миротворца» начали вносить владельцев паспортов Венгрии из Закарпатья
В базу данных украинского сайта «Миротворец» начали вносить владельцев венгерских паспортов из Закарпатья.
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На дне реки в Новгородской области обнаружен пароход
Археологи обнаружили на дне реки Волхов в Новгородской области пароход, который был спущен на воду в конце XIX или в начале XX века.
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Тренер сборной России: на ЧМ сказал Игнашевичу, что готов встать перед ним на колени
Старший тренер сборной России Мирослав Ромащенко поделился впечатлениями от игры защитника ЦСКА Сергея Игнашевича на чемпионате мира по футболу 2018 года.
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Ким Чен Ын намерен приехать в Сеул в декабре
Председатель южнокорейского конгломерата CJ Group Сон Гён Сик рассказал о планах главы КНДР Ким Чен Ына посетить Сеул в декабре.
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Актёр Назаров в стихах обратился к футболистам «Спартака» перед дерби с ЦСКА
Известный актёр Дмитрий Назаров в стихотворной форме обратился к футболистам московского «Спартака» перед встречей восьмого тура Российской премьер-лиги с ЦСКА.
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Военные США заявили о четырёх самолётах России, замеченных возле Аляски
Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщило, что зафиксировало четыре самолёта-разведчика России возле Аляски.
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Пименов сравнил скандал в футбольном «Спартаке» с передачей «Дом-2»
Экс-форвард «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов дал оценку отстранению футболистов московского «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основной командой.
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Доклад: главную угрозу для сил США в космосе представляют Россия и Китай
Институт стратегических исследований при Военном университете США в Пенсильвании выпустил аналитический доклад, в котором говорится, что главную угрозу для сил США в космосе представляют Россия и Китай.
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Пресс-служба Зимина опровергла информацию о его уходе в отставку
Пресс-служба главы Хакасии Виктора Зимина опровергла информацию о том, что он уходит в отставку.
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Черчесов: не считаю себя лучшим тренером чемпионата мира
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, рассчитывал ли он войти в число претендентов на звание лучшего тренера года ФИФА.
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Помпео заявил о намерении США усилить давление на Венесуэлу
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что американские власти собираются усилить давление на Венесуэлу.
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Главный тренер «Монако» оценил действия Головина в дебютном матче за команду
Главный тренер Леонарду Жардим после ничьей в матче с «Нимом» в чемпионате Франции по футболу дал оценку игре российского полузащитника Александра Головина.
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Восемь детей погибли в результате взрыва в Афганистане
Восемь детей погибли и ещё шесть пострадали в результате взрыва мины в афганской провинции Фарьяб.
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Ковальчук: КХЛ — отличная лига, а СКА — прекрасная команда
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук считает, что КХЛ отличная лига.
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В Приморье открыли памятник погибшему в Сирии генералу Асапову
В городе Уссурийске состоялась торжественная церемония открытия памятника Герою России генерал-лейтенанту Валерию Асапову, который погиб в Сирии в 2017 году при обстреле командного пункта.
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Глава Хакасии Зимин заявил об уходе в отставку
Глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что принял решение уйти в отставку.
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На военном параде в Иране произошёл теракт
Во время военного парада в городе Ахваз на западе Ирана произошла террористическая атака.
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«Каролина» разгромила «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ в отсутствие Овечкина и Кузнецова
Действующий чемпион Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил в предсезонном матче на выезде клубу «Каролина Харрикейнз» со счётом 1:5.
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Отец Бутиной оценил состояние здоровья дочери после смены режима в тюрьме США
Валерий Бутин, отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной, рассказал, как себя чувствует его дочь после того, как её перевели на общий режим содержания в тюрьме.
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Фигуристка Медведева проиграла американке Теннелл на турнире в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International в Канаде.
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Климкин рассказал о плане по восстановлению мира в Донбассе
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о плане по восстановлению мира в Донбассе, разработанном Киевом совместно с западными партнёрами. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на «Радио НВ», в эфире которого Климкин сделал соответствующее заявление.
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В Хакасии назначили дату проведения второго тура выборов главы региона
Избирательная комиссия Хакасии определилась с датой проведения второго тура выборов главы региона.