Опрос: Россияне довольны жизнью, Путиным и его внешней политикой

По данным опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew, удовлетворенность жизнью в России растет, ровно так же, как и поддержка президента Путина и его внешней политики. Об этом сообщает израильский информационный портал Nana.co.il.

Как выяснил опрос, среди россиян растет восхищение по отношению к главе государства Владимиру Путину. «Восемь из десяти, или 83% населения, заявили, что они полностью доверяют президенту», - говорится в исследовании, которое также показало, что число поклонников Путина возросло по сравнению с 2012 годом, когда его поддержали только 69% опрошенных.



Кроме того, опрошенные поддержали и российскую внешнюю политику, сообщает Nana.co.il. Почти половина респондентов заявила, что России «по праву принадлежат соседние страны». «84% россиян верят, что референдум, проведенный в Крыму, был честен и его результаты обязали Россию присоединить полуостров к российскому государству».



Самым удивительным, пишет журналист, является то, что, несмотря на то что российская экономика не ощутила серьезного скачка в последние годы, «уровень удовлетворенности в России достиг 51%, а население страны выражает полную поддержку армии и ее действиям». Помимо всего прочего, сообщает новостной портал, «55% опрошенных выразили сожаление в связи с распадом Советского Союза, будто Сталина и вовсе никогда не было».



Издание заключает: «По мере того как в России растет уровень удовлетворенности, в ней также растет и неприятие Запада в целом и президента США Барака Обамы в частности. Исследование выявило, что только 15% опрошенных верят главе Америки, а 39% респондентов заявили, что доверяют ЕС. Даже Германия, которой 78% россиян высказали свое доверие два года назад, потеряла российскую поддержку. Ей доверилось на этот раз всего 53% опрошенных».