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Nana10: Российские евреи больше не боятся ходить в синагогу
Укрепление отношений между Россией и Израилем благотворно сказывается на положении евреев в России: они больше не боятся, как в советские времена, открыто исповедовать свою религию, пишет израильский портал nana10. О том, что Биньямина Нетаньяху в Москве встретят дети с израильскими флагами, сложно было подумать еще в 1991 году, отмечает издание.
Министр обороны Израиля: Турция покупает у террористов нефть и пускает их в Европу
Израильский министр обороны обвинил Турцию в поддержке террористов ИГИЛ, пишет израильский новостной портал Nana10. Как отмечает министр, Анкара не только покупает нефть у террористов, но и позволяет им свободно передвигаться через турецкую территорию в Европу.
Nana10: Египет освободит Европу от «газовой гегемонии» Москвы
В территориальных водах Египта обнаружены крупные месторождения газа, пишет nana.co.il. По мнению израильского портала, это обстоятельство может ударить не только по карману Москвы, но и по ее «газовой гегемонии» в Европе, которая давно хочет освободиться от зависимости от российского топлива.
Ради дружбы с Россией Израиль пошел наперекор Западу
Ради добрых отношений с Москвой Израиль отказался участвовать в антироссийских альянсах Запада и предпочел держать нейтралитет в украинском вопросе. Вашингтону это явно не нравится, полагает израильский новостной портал Nana.co.il.
Опрос: Россияне довольны жизнью, Путиным и его внешней политикой
По данным опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew, удовлетворенность жизнью в России растет, ровно так же, как и поддержка президента Путина и его внешней политики. Об этом сообщает израильский информационный портал Nana.co.il.
Казаки не дадут русских в обиду не только в России
Со времен Российской империи казаки всегда считались доблестными и бесстрашными воинами, пишет портал Nana.co.il. Как сообщает израильское издание, они и сегодня готовы с оружием встать на защиту русского населения даже за пределами страны.
Московские тайны Марка Цукерберга
Визит основателя Facebook в Россию не оставил равнодушными израильские СМИ, пишет новостной портал nana10. Они обсуждали не только его официальную программу, но и возможную тайную цель поездки - налаживание контактов с российскими спецслужбами.