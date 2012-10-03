Nana10: Российские евреи больше не боятся ходить в синагогу Укрепление отношений между Россией и Израилем благотворно сказывается на положении евреев в России: они больше не боятся, как в советские времена, открыто исповедовать свою религию, пишет израильский портал nana10. О том, что Биньямина Нетаньяху в Москве встретят дети с израильскими флагами, сложно было подумать еще в 1991 году, отмечает издание. 13 июня 2016 nana10

Министр обороны Израиля: Турция покупает у террористов нефть и пускает их в Европу Израильский министр обороны обвинил Турцию в поддержке террористов ИГИЛ, пишет израильский новостной портал Nana10. Как отмечает министр, Анкара не только покупает нефть у террористов, но и позволяет им свободно передвигаться через турецкую территорию в Европу. 26 января 2016 nana10

Nana10: Египет освободит Европу от «газовой гегемонии» Москвы В территориальных водах Египта обнаружены крупные месторождения газа, пишет nana.co.il. По мнению израильского портала, это обстоятельство может ударить не только по карману Москвы, но и по ее «газовой гегемонии» в Европе, которая давно хочет освободиться от зависимости от российского топлива. 2 сентября 2015 nana10

Ради дружбы с Россией Израиль пошел наперекор Западу Ради добрых отношений с Москвой Израиль отказался участвовать в антироссийских альянсах Запада и предпочел держать нейтралитет в украинском вопросе. Вашингтону это явно не нравится, полагает израильский новостной портал Nana.co.il. 20 мая 2014 nana10

Опрос: Россияне довольны жизнью, Путиным и его внешней политикой По данным опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew, удовлетворенность жизнью в России растет, ровно так же, как и поддержка президента Путина и его внешней политики. Об этом сообщает израильский информационный портал Nana.co.il. 12 мая 2014 nana10

Казаки не дадут русских в обиду не только в России Со времен Российской империи казаки всегда считались доблестными и бесстрашными воинами, пишет портал Nana.co.il. Как сообщает израильское издание, они и сегодня готовы с оружием встать на защиту русского населения даже за пределами страны. 31 марта 2014 nana10