CNN: Жители Крыма считают проблемы в регионе временными

После присоединения Крыма к России жители полуострова продолжают сталкиваться с проблемами, сообщает телеканал CNN. Тем не менее, отмечает телеканал, большинство крымчан считают эти трудности лишь временными и рады тому, что они стали гражданами России.

Между тем на юге, в Крыму, где конфликт закончился, теперь руководят российские власти. Не всех в регионе это устраивает, как сообщает Фил Блэк. Остальные практически ни о чем не сожалеют и с нетерпением ждут специального гостя, который, по слухам, должен навестить их.

В столице Крыма все еще можно встретить людей в зеленом. Местное ополчение или войска самообороны, которые помогли получить эту территорию у Украины, теперь патрулируют улицы города. Этот командир говорит мне, что они помогают, потому что коррумпированные полицейские распущены.

АБДУРАМАН ЭГИЗ, руководитель меджлиса по внешним связям: Они были силами самообороны…

ФИЛ БЛЭК, корреспондент CNN: То есть вас окружили?

АБДУРАМАН ЭГИЗ: Меня окружили.

Абдураман Эгиз недавно столкнулся с группой людей в зеленом, которые, по его словам, потребовали у него документы. Как он заявляет, на этом видео с камеры наблюдения видно, что произошло, когда он отказался их предъявить.

АБДУРАМАН ЭГИЗ: Они применили ко мне насилие.

ФИЛ БЛЭК: Они ударили вас?

АБДУРАМАН ЭГИЗ: Да. Если говорить прямо, да.

Эгиз лидер крымско-татарского сообщества. Эта местная этническая группа выступает против присоединения Крыма к России.

АБДУРАМАН ЭГИЗ: Мы, как сообщество, не можем гарантировать безопасность нашего народа.

Лиза Богуцкая заявляет, что она – участник еще одного нежеланного меньшинства. Она - этнически русская, которая агитировала против российского захвата.

ФИЛ БЛЭК: Вам когда-либо угрожали?

«Я получала письма по электронной почте, в которых говорилось, как со мной поступят», - говорит она.

Жизнь стала сложнее и для тех людей, кто хотел присоединиться к России. Это часть повседневной жизни – простаивание в очереди, чтобы попасть в банк или оплатить счета.

Этот мужчина говорит: «Это позор. Я ждал несколько часов. Раньше такого не было».

Все это потому, что украинские банки закрылись и покинули Крым. Российские банки сейчас только начинают открываться. «Это временные проблемы», - говорит эта женщина.

Практически все здесь говорят нам, что они ни о чем не сожалеют: «Меня все устраивает. Я счастлива, что я в России».

Еще сильнее пророссийские настроения около этого офиса, где крымчане выстраиваются в очередь, чтобы подать заявление для получения новых паспортов. Наталья с гордостью демонстрирует свой паспорт. Она говорит, что она всегда любила Украину, но ей было больно, что она не была россиянкой.

Российское чувство гордости всегда на подъеме 9 мая, в годовщину советской победы над нацисткой Германией. В этом году в Крыму планируется большое празднество. Ходят слухи, что специальным гостем станет российский президент.

«Мы очень любим Владимира Путина», - говорит эта женщина. «Он единственный президент в мире, который не может не нравиться».

Большей части мира не нравится то, как Путин поступил в Крыму. Визит президента покажет, как мало это его волнует. Фил Блэк CNN, Севастополь.

Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 09 мая 2014 года.