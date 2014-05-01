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На Украине возобновлен призыв в армию
Указ о возобновлении призыва в вооруженные силы Украины подписал и. о. президента страны Александр Турчинов. Он объяснил это обострением ситуации на юго-востоке Украины.
На Украине возобновлен призыв в армию

Правительство Украины решило возобновить призыв в вооруженные силы страны. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал в четверг, 1 мая, указ, согласно которому на срочную военную службу призываются мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, а также офицеры запаса, получившие звание после военной подготовки в вузах.

В указе отмечено, что решение возобновить призыв принято в связи «с дальнейшим обострением ситуации на востоке и юге Украины, а также с учетом фактов неприкрытой агрессии» пророссийских формирований, что «представляет угрозу посягательства на территориальную целостность, вмешательство во внутренние дела Украины».

 

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Дата публикации 01 мая 2014 года.

 

Фото: GENYA SAVILOV / AFP

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