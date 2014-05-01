На Украине возобновлен призыв в армию

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13:09 WSJ: Саудовская Аравия и ОПЕК намерены поднять цены на нефть Саудовская Аравия ведёт переговоры с другими членами ОПЕК, чтобы добиться повышения цен на нефть.

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11:09 СМИ: Бразильский футбольный клуб готов сделать «Спартаку» предложение по Педро Роше Бразильские футбольные клубы заинтересованы в приобретении нападающего московского «Спартака» Педро Роши.

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10:48 Работники Amazon в ряде европейских стран устроили забастовку в «чёрную пятницу» Сотрудники компании Amazon в ряде европейских стран устроили акции протеста в «чёрную пятницу».

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10:30 УЕФА опроверг слухи о положительном допинг-тесте футболиста Рамоса В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на слухи о положительной допинг-пробе капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.

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10:04 СМИ: В Пакистане задержали двух возможных координаторов атаки на консульство КНР Правоохранительные органы Пакистана задержали двух человек, которых подозревают в причастности к нападению на китайское консульство в пакистанском городе Карачи.

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09:53 В Москве часть бизнес-центра во время сноса упала на проезжую часть В Москве часть здания бизнес-центра во время сноса упала на проезжую часть.

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09:33 Киев готовит проект резолюции о «милитаризации» Россией Азовского моря Украина готовит проект резолюции о «милитаризации» Россией Чёрного и Азовского морей для рассмотрения на Генассамблее ООН, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.

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