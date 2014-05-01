CNN: Захват прокуратуры в Донецке - еще один шаг к референдуму

Первомайский митинг в Донецке перерос в ожесточенные столкновения между силами правопорядка и сторонниками федерализации. В результате последним удалось взять под контроль здание областной прокуратуры. По мнению корреспондента CNN, тем самым противники Майдана стремились добиться того, чтобы ничто не помешало проведению референдума 11 мая.

Итак, вернемся к Украине и переместимся в Донецк, где на прямой связи с нами корреспондент Арва Дэймон. В этом городе службам правопорядка Украины пришлось вступить в бой с пророссийскими активистами. Это было очень напряженное противостояние. Как дела обстоят сейчас, Арва?

АРВА ДЭЙМОН, старший корреспондент по международным вопросам CNN: Джим, мы только что вернулись от здания прокуратуры, где разворачивалось это противостояние. Сейчас здание перешло под контроль пророссийского лагеря. Когда мы прибыли на место, спецназ начал отступление под давлением пророссийской стороны. Как мы видели, они были вооружены палками, дубинками, а также щитами.

По данным Департамента здравоохранения Донецкой областной администрации, в этих столкновениях пятнадцать человек получили ранения, в том числе огнестрельные. Министерство внутренних дел заявило, что стреляли представители пророссийской стороны. Также они использовали дымовые гранаты и камни, чтобы прорваться в здание.

Внутри также творился хаос. Пророссийские боевики выбили двери. Один мужчина рассказал нам, что они искали людей, которые могли прятаться внутри. Там также были и те, кто просто наблюдал за происходящим. Одна женщина рассказала нам, что видела все. Она помогала раненному человеку выбраться из здания. Эти люди не то чтобы одобряли происходящее, но винили во всем Киев. Они возлагали всю вину на правительство, за то, что оно не захотело услышать требований жителей этой части страны.

Но на данный момент мы имеем еще одно здание, которое перешло под контроль пророссийского лагеря. И мы видим, как они устанавливают свою власть в зданиях, которые они захватывают.

А этот конкретный случай, как нам рассказали, связан с планами по проведению в Донецке референдума, намеченного на 11 мая, как и другие референдумы, которые ожидаются в Луганске и Славянске. Пророссийская сторона решила, что ей непременно нужно захватить здание прокуратуры, чтобы прибрать к рукам как можно больше власти и провести референдум 11 мая, Джим.

И что думает народ? Чувствуют ли люди, что они движутся по тому же пути, что и Крым? Что они рано или поздно попадут в руки Российской республики? *

АРВА ДЭЙМОН: Здесь не все так очевидно, как было в случае с аннексией Крыма. Многие, с кем мне удалось поговорить, говорили, что на данном этапе они хотят освободиться от гнета Киева, что хотят свое собственное федеративное государство. И если говорить о тех, кто организует референдум, то главный вопрос для них не в том, хотят ли они стать частью России, а в том, хотят ли они стать федеративным государством.

По их словам, со всем остальным они разберутся позже. К кому они будут привязаны, будут ли они независимым субъектом, поддерживающим связи с Украиной или Россией – это они решат потом. Так нам говорят сейчас, Джим.

С нами на прямой связи из Донецка была Арва Дэймон.

Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 01 мая 2014 года.



* Так сказано в оригинале (Прим. RT).