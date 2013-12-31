Fox News: Чеченские боевики - самые безжалостные на свете

Россия сможет обеспечить безопасность в самом месте проведения Олимпиады, однако ей не удастся предотвратить теракты в других частях страны. Такого мнения придерживается аналитик Fox News Кэтлин Макфарланд. Она отмечает, что чеченские террористы - самые жестокие и безжалостные убийцы на свете.

А теперь подробнее об одной из главных новостей. В России произошел еще один теракт, уже второй за последние два дня, что вызывает серьезные опасения. Ведь до начала Олимпиады остаются считанные недели. В час-пик террорист-смертник взорвал троллейбус, который был полон людей. Погибло 14 человек. Вчера, в воскресенье, еще один смертник взорвал себя на переполненном железнодорожном вокзале, погибло 17 человек.

За мной карта, чтобы наши зрители смогли оценить масштабы. Это столица России, Москва. Это большая страна с огромными территориями. Это Волгоград, где произошли взрывы. А здесь, у Черного моря, через 4-5 недель, в феврале, начнутся зимние Олимпийские игры.

На карте Чечня вот здесь. Уже много лет этот регион остается крайне нестабильным. На данный момент никто не взял на себя ответственность за теракты в Волгограде. Но я хочу пригласить Кэтлин Макфарланд, аналитика Fox News по вопросам национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию и опасения по этому поводу. Давайте взглянем правде в глаза: Россия уже много времени готовится к зимней Олимпиаде. Существуют опасения относительно безопасности. Но вы обращаете наше внимание на один факт: еще до появления «Аль-Каиды», в России были боевики.

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД, аналитик Fox New по вопросам национальной безопасности: Да, чеченские повстанцы, боевики, чеченские сепаратисты – их считают самыми безжалостными, самыми жестокими убийцами на свете. Вот кто живет в этом регионе. А теперь угадайте, где пройдет Олимпиада? Прямо в самом центре этого региона*. Бостонские террористы родом оттуда, например. Это те же самые террористические группировки, которые убивали детей в школах. Это те самые группировки, которые заложили две грязные бомбы в России 20 лет назад. Так что…

Всего час назад российские представители выступили с заявлением. Не знаю, согласитесь ли вы с этим или нет, но они заявили, что борьба с терроризмом в России ничем не отличается от такой же борьбы в других странах, будь то Сирия или США. Это действительно так?

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Да. Вообще-то, во многом она, возможно, даже серьезнее, поскольку один из регионов России на данный момент находится в состоянии открытого восстания. Главарь террористических группировок, Доку Умаров, сейчас на свободе. Он заявил, что террористы собираются помешать проведению Олимпиады в Сочи, поскольку эти игры пройдут на месте захоронения останков их предков. Эти ребята хотят сражаться.

Однако нельзя сказать, что Россия не подготовлена. Путин, бывший глава КГБ*, понимает, что к чему. Он борется с этими людьми на протяжении всей своей карьеры. Поэтому они приложили массу усилий для обеспечения безопасности в Сочи. В этом регионе будет 100 тысяч сотрудников антитеррористических спецслужб. Весь регион перекроют. Они даже взяли у некоторых женщин мазок слюны, чтобы в случае теракта, совершенного смертницей, по ДНК определить останки. Но проблема заключается в обеспечении безопасности остальной территории России. Это большая страна. Есть очень много легких целей.

Будет создана безопасная зона 100 километров в длину и 40 в ширину. Это огромная площадь. За месяц до начала Олимпиады и еще месяц после ее окончания каждая машина, которая будет въезжать в эту зону или выезжать из нее будет тщательно досматриваться. Но вы утверждаете, что, вероятно, можно обезопасить этот район, но есть еще очень много легкий целей.

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Очень много, и эти группировки показали, что намерены действовать. Они заложили «грязную бомбу» в одном из московских парков 20 лет назад. Они подготовлены. Они знают, что могут совершить теракты по всей стране. И когда дело касается терроризма, будь то в России, Америке или Европе, то проблема в том, что мы можем увидеть подготовку крупных операций. Мы можем предсказать крупные, скоординированные теракты, когда через границы проходят крупные суммы денег. Но никто не способен разглядеть террористов-одиночек.

В этих делах у России есть опыт.

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Это точно.

И можно сказать, что они отвечают также безжалостно. Россия лучше подготовлена, чем мы? Или, может, правительство США может как-то помочь Росси в этой битве?

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Вы затронули еще одну проблему. У нас должным образом не налажено сотрудничество с Россией. Мы сотрудничали с британцами при подготовке Олимпиады в Лондоне. В России будет в два раза больше людей, отвечающих за безопасность во время проведения игр. Путин предупреждал нас о бостонских террористах, но каким-то образом эта информация потерялась из-за разногласий. Поэтому я не могу точно сказать, какие у нас отношения. Я уверена, что они настолько хорошие, насколько это возможно, но не уверена, что этого будет достаточно.

Это очень интересно. Я как раз просматривал информацию о системе безопасности. Мы узнаем об этом более подробно в январе. Но сейчас есть информация о введении зрительских пропусков. Необходимо предоставить паспортные данные, чтобы получить билет.

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Именно.

Чтобы получить доступ в этот район, о котором я говорил выше, 100 на 40 километров. И автомобилям запрещено въезжать в этот район или выезжать из него. И все это на протяжении 90 дней. Я никогда и нигде не встречал подобных мер безопасности.

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Причина в том, что Путин очень серьезно относится к этой ситуации. Олимпиада пройдет в его стране. Он смог поднять Россию из руин поражения в холодной войне, и отстроил ее заново. Он серьезно поднял имидж России на международной арене. Он показывает ее страной с мощной экономикой, экспортером нефти. Он хочет, чтобы эти Олимпийские игры удались, и он сделает все от него зависящее.

Последнее замечание по этому поводу. Мы видели теракт в воскресение, мы стали свидетелями еще одного теракта сегодня утром. Кто знает, что случится завтра? Эта страна ходит по лезвию ножа.

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Это действительно так. И тому есть причины.

Спасибо, Кэтлин. С нами в студии в Нью-Йорке была Кэтлин Макфарланд, аналитик по вопросам национальной безопасности.

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Спасибо.

Дата выхода в эфир 30 декабря 2013 года.



*Так сказано в оригинале (прим. RT).