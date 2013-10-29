Дмитриченко не признал вину в нападении на Филина

Суд приступил к слушаниям по делу о нападении на худрука Большого театра Сергея Филина, сообщает CNN. Двое подсудимых - Павел Дмитриченко и Андрей Липатов - отвергли обвинения. Однако Юрий Заруцкий, которого следствие считает непосредственным исполнителем, признал себя виновным и заявил, что действовал в одиночку.

А теперь перенесемся в Москву, где прославленная балетная труппа Большого театра оказалась в центре не сценической, а судебной драмы. Вы видите художественного руководителя Большого – Сергея Филина. В январе он стал жертвой жестокого нападения с использованием кислоты. В организации нападения обвиняют звезду балета Павла Дмитриченко и еще двух мужчин. Сегодня подсудимые сделали свои заявления.

У здания суда в Москве находится корреспондент CNN Фил Блэк. Он расскажет нам подробности. Фил?

ФИЛ БЛЭК, корреспондент CNN: Как вы уже сказали, Монита, по этому делу судят троих. Один из них – солист Большого Павел Дмитриченко. По версии обвинения, именно он организовал нападение, именно он был в обиде на худрука Сергея Филина. Юрия Заруцкого обвиняют в том, что это он плеснул кислотой в лицо Филину. Третьего – Андрея Липатова – обвиняют в том, что в тот вечер он был водителем Заруцкого.

Сегодняшнее слушание, с которого начался процесс, было относительно коротким. Но всем троим были зачитаны обвинения, и их попросили на эти обвинения ответить. Павел Дмитриченко заявил, что он невиновен, что он не участвовал в нападении. О своей невиновности заявил и Андрей Липатов, который, по версии обвинения, был в тот вечер водителем. Однако Юрий Заруцкий, который обвиняется в том, что именно он плеснул кислотой в лицо Филину, признал себя виновным. Но он добавил, что действовал в одиночку, а двое других подсудимых в деле не замешаны.

Как я уже сказал, сегодняшнее слушание были сравнительно недолгими. Заседание было отложено, и следующее слушание состоится в четверг. Монита?

Фил, расскажите подробнее о состоянии здоровья Сергея Филина - как он себя чувствует?

ФИЛ БЛЭК: Большую часть года Филин провел в Германии, где лечил зрение - его глаза были сильно повреждены кислотой. Он перенес множество операций – как сообщается, более 20. Не так давно он приезжал в Москву, все еще в темных очках. Зрение одного глаза существенно восстановилось – на 80 процентов. С другим глазом все не так хорошо: восстановлено около 10 процентов.

Таким образом, необходимо продолжать лечение, Филину предстоят новые операции. И все еще остается вопрос, сможет ли он и дальше в полной мере быть художественным руководителем Большого. Однако он подчеркивал, что намерен вылечиться и продолжать работу.

Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 29 октября 2013 года.