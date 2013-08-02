Рыба из «Симпсонов» обеспечила Лукашенко победу в рыболовной дуэли

Гигантский сом, которого поймал Александр Лукашенко, вызвал у издания The Independent ассоциации с рыбой Блинки из сериала «Симпсоны». Журналист отмечает несомненную победу белорусского президента над своим российским коллегой. В то же время он с сожалением отмечает, что не знает, какая судьба ждет Блинки, которого поймал Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко переиграл своего российского коллегу в напряженной рыболовной дуэли, пишет The Independent. Белорусскому лидеру удалось поймать «настоящего Блинки», отмечает журналист, сравнивая улов Лукашенко с трехглазой радиоактивной рыбой из популярного мультсериала «Симпсоны».

Как сообщает газета, порыбачив на реке Припять, что находится в зоне отчуждения Чернобыля, Лукашенко умудрился поймать сома весом 57 килограммов. Таким образом, его улов по массе перещеголял улов Путина на 36 килограммов.

Однако, с сожалением заключает автор статьи, по-прежнему остается неясным, ждет ли рыбу Лукашенко судьба Блинки из «Симпсонов». Журналист напоминает, что по сюжету мультсериала Барт Симпсон поймал Блинки. После этого его мама Мардж приготовила ее на обед Монтгомери Бернсу.

Бернс – это один из главных антагонистов в «Симпсонах». Когда он баллотировался в мэры Спрингфилда, то всячески защищал Блинки. В конце концов, из-за нее же он и проиграл на выборах, резюмирует автор.

На фото: рыба Блинки из сериала «Симпсоны».