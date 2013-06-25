США сделали России «китайское предупреждение»

Отказ Москвы выдать Вашингтону разоблачителя спецслужб Эдварда Сноудена будет расценен как серъезный ущерб американо-российским отношениям. Китай также ответит за то, что позволил Сноудену покинуть Гонконг, уверен АВС News.

Давайте сразу перейдем к Эдварду Сноудену. Где он сейчас? Куда он направляется? В настоящий момент за него борются США, Россия и Китай - все ведущие державы мира. Наш старший корреспондент, занимающийся расследованиями, Брайан Росс, конечно, попытался в этом разобраться. Доброе утро, Брайан!

БРАЙАН РОСС, корреспондент АВС News: Доброе утро, Джордж! Где бы он ни находился, он спровоцировал дипломатическую словесную войну между США и Россией, напоминающую о холодной войне, так как США упорно пытаются получить 30-летнего беглеца обратно.

Сноуден так и не появился на борту самолета «Аэрофлота», следовавшего в Гавану. Этим утром корреспондент ABC Кирит Радиа находился возле московского аэропорта.

КИРИТ РАДИА, корреспондент ABC: Сегодня Сноуден снова бесследно пропал. Если ему и удалось тайком выбраться из аэропорта, то у него нет российской визы. Это означает, что он не может покинуть аэропорт. Единственный выход – это перелет.

Этим утром министр иностранных дел России Сергей Лавров сердито ответил на требования США об экстрадиции Сноудена. Лавров назвал обвинения Америки в укрывательстве Сноудена «абсолютно необоснованными и неприемлемыми». Однако он отказался говорить о местонахождении Сноудена.

В понедельник пресс-секретарь Белого Дома не скупился на слова, требуя от России задержать беглеца и отправить его обратно в США.

ДЖЕЙ КАРНИ, пресс-секретарь Белого дома: Мы рассчитываем, что российские власти изучат все возможности для того, чтобы выслать господина Сноудена соответствующим образом.

Это как в книжках «Где Уолли?». Только это происходит в реальности. Месяц назад бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности, работавший на них по контракту, вылетел в Гонконг, на минувших выходных он отправился в Россию.

Экс-сотрудница ЦРУ Эмили Брендвин.

ЭМИЛИ БРЕНДВИН, экс-сотрудница ЦРУ: Такое ощущение, что все страны только об этом и говорят. Он не у нас! Он не у нас!

В понедельник Сноуден по непонятным причинам так не явился на свой рейс в Гавану, его место 17A осталось пустым. Сноуден исчез где-то внутри московского аэропорта. Правительство Барака Обамы считает, что сотрудники российских спецслужб помогают ему прятаться и обращаются с ним как с VIP-персоной.

РИЧАРД КЛАРК, эксперт ABC: Возможно, они дали ему возможность поспать, а сами стали «играться» с компьютерами, которые он привез с собой. Может, они сделали ему какое-то предложение. Может, между ними состоялись переговоры. По словам Сноудена, он не выдавал другим странам ценные секреты США. В понедельник госсекретарь Джон Керри заявил, что в результате того, что сделал этот человек, могут погибнуть люди.

БРАЙАН РОСС, корреспондент АВС News: И Сноуден дал понять, что все это время он стремился как можно сильнее навредить американским спецслужбам. Он рассказал South China Morning Post, что стал работать в гавайском офисе компании Booz Allen Hamilton, выполняющей заказы АНБ, исключительно для того, чтобы получить доступ к данным о деятельности АНБ во всем мире.

Также он сообщил Гленну Гринуолду, что скоро появится больше информации.

БРАЙАН РОСС, корреспондент АВС News: Да, это так.

С нами был Брайан Росс. Спасибо. Узнаем последние новости у корреспондента АВС News Джона Карла, который находится у Белого дома. Джон, только что министр иностранных дел России заявил, что они не прячут Сноудена. Знают ли США, где он?

Джонатан Карл, корреспондент АВС News: США полагают, что он все еще в России. И все усилия сфокусированы на русских: на них оказывают давление, чтобы Сноудена выдали, экстрадировали и передали американским властям.

Была ли какая-то реакция на довольно суровые слова Лаврова, назвавшего требования США «необоснованными и неприемлемыми»?

Джонатан Карл, корреспондент АВС News: Его заявление стало неожиданностью, но прямого ответа от Белого дома пока не последовало. Однако представители Белого дома заявляют, что не обвиняют русских в какой-либо причастности к преступлениям Сноудена. Они утверждают, что просто пытаются заставить Россию совершить правильный поступок: экстрадировать человека, который разыскивается по обвинению в уголовном преступлении. Они ведут дело на всех уровнях, Джордж. Даже директор ФБР Роберт Мюллер сообщил, что за последние сутки многократно разговаривал с российским коллегой.

Но вчера на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Джей Карни намекнул, что Китай замешан в том, что Сноуден улетел из Гонконга.

Джонатан Карл, корреспондент АВС News: Да, это так, Джордж. За многие годы это одно из наиболее жестких высказываний в адрес Китая, которые я слышал. Безусловно, самое жесткое из тех, что исходили от администрации Обамы. По сути, это обвинение Китая во лжи: Китай заявил, что не имеет отношения к тому, что Гонконг разрешил Сноудену выехать из страны. По словам американских властей, этот шаг нанес ущерб американо-китайским отношениям. И, Джордж, такое заявление относится и к России. Если Сноудену будет позволено выехать, если он не будет выдан США, это будет рассматриваться как серьезный ущерб американо-российским отношениям.

На связи был Джон Карл. Спасибо.

Дата выхода в эфир 25 июня 2013 года.