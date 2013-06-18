Американским истребителям слишком дорого соревноваться с Су-35

Российский истребитель Су-35 поразил зрителей парижского авиасалона. А вот показательных выступлений американских пилотов в этот раз увидеть не удалось: Штаты не были представлены в Ле Бурже из-за сокращения финансирования оборонного сектора, сообщает AIN online.

Российская авиация произвела настоящий фурор на парижском авиасалоне в Ле Бурже. В небе над французской столицей новому многоцелевому истребителю Су-35 военная авиация США не смогла ничего противопоставить. Потому что в этом году американские боевые самолеты вообще не были представлены на авиасалоне, сообщает американское издание AIN online.

Издательство обращает внимание, что впервые с 2001 года российский истребитель принимает участие в показательных полетах на парижском авиасалоне. И так получилось, что впервые с 1991 года американские истребители в нем не участвуют.

Дело в том, что с марта этого года правительство США приняло решение о сокращении расходов. В частности, было урезано финансирование Министерства обороны. После этого были отменены все демонстрационные полеты и участие в выставках, как на территории США, так и заграницей, сообщает издание.

«Очень жаль, что министерство обороны не смогло предоставить самолет для участия в Парижском авиасалоне из-за сокращения финансирования, - заявил президент американской Ассоциации аэрокосмической промышленности Марион Блэки. – впрочем, производители постарались покрыть это отсутствие и привезли на выставку большое количество беспилотных систем».

«Я надеюсь, что политический курс успеет поменяется к выставкам в Дубае и Сингапуре, где военный самолет нам нужен куда больше, чем здесь», - заявил Джефф Колер, вице-президент по развитию сегмента «Оборона, космос и безопасность» компании «Боинг».