Большой театр расстается с Цискаридзе

Руководство Большого театра приняло решение не продлевать контракт с Николаем Цискаридзе. Причиной послужили многочисленные конфликты с руководством, сообщает El Mundo. Сам артист отказался комментировать случившееся.

Государственный академический Большой театр расторгает контракт со своей звездой Николаем Цискаридзе. В субботу, как сообщает El Mundo, об этом заявила официальный представитель театра Катерина Новикова.

«Николай Цискаридзе получил уведомление о том, что трудовые договора с ним продлены не будут», - сообщила она газете «Известия».



Знаменитый артист работает в Большом с 92-го года. Он выступает на сцене и преподает. «Срок действия обоих договоров истекает 30 июня, - напоминает Новикова. – Соответственно, этот день станет последним рабочим днем Цискаридзе».



Сам артист и его адвокат отказались комментировать случившееся. В последние месяцы, особенно в связи с нападением на художественного руководителя труппы Большого театра Сергея Филина, Николай Цискаридзе неоднократно жаловался на травлю со стороны руководства, напоминает издание.



Внутренний конфликт с руководством даже дошел до суда. Звезда сцены обратился к правосудию с просьбой обжаловать выговоры, которые он получил после скандальных интервью. Суд частично удовлетворил жалобу Цискаридзе, однако случившееся, предполагает El Mundo, вынудило руководство все же распрощаться с артистом.



Николай Цискаридзе никогда не скрывал своего желания возглавить Большой театр, а в тех интервью подверг сомнению серьезность ожогов Филина и говорил о несправедливом отношении к себе начальства. По мнению руководства театра, заявления артиста прессе порочили репутацию знаменитого Большого, что, вероятно и повлияло на принятое решение. Из-за известного соперничества Филина и Цискаридзе, последнего считали причастным к покушению.