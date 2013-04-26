Толоконникова: Я провела в колонии достаточно времени

Мордовский суд начал рассмотрение прошения об УДО участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой. Защита девушки утверждает, что для ее дальнейшего исправления заключение уже не обязательно. Однако администрация колонии считает, что она не заслуживает досрочного освобождения, поскольку не раскаивается в содеянном.

Суд поселка Зубова Поляна в Мордовии начал рассмотрение прошения об условно-досрочном освобождении участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой. ВВС отмечает, что свою вину она признавать отказалась.

Толоконникова заявила: «Я провела достаточно времени в колонии, мне хватит ее изучать». Администрация колонии, в свою очередь, считает, что девушка не заслуживает УДО, поскольку не раскаивается в содеянном.

Препятствием для освобождения бывшей участницы так называемого «панк-молебна» в Храме Христа Спасителя могут также стать два взыскания, одно из которых Толоконникова получила в СИЗО в Москве, а другое – в мордовской колонии.

Как рассказывает корреспондент BBC, в Зубовой Поляне был настоящий ажиотаж. К началу заседания у здания суда собралось 20 журналистов из Москвы, а вокруг было выставлено оцепление. По словам одного из местных жителей, так не готовились даже к 9 мая.

На суде адвокат Толоконниковой заявила, что подзащитная отбыла необходимую для УДО половину срока, отметив, что для дальнейшего исправления девушке больше не нужно находиться в колонии.

Помимо этого адвокат сослалась на состояние здоровья осужденной. Активистка жаловалась на постоянные головные боли, а лечение, по словам защитников, было неэффективным из-за отсутствия необходимого оборудования. ВВС отмечает, что прокуроры не согласны с тем, что в Мордовии для этого нет подходящих медицинских учреждений.

Во время заседания также было зачитано обращение ряда известных общественных деятелей с просьбой о снисхождении к Толоконниковой. А «Новая газета» и галерист Марат Гельман предоставили гарантийные письма о том, что готовы взять девушку на работу после ее освобождения, передает ВВС.