CNN: Березовский ушел из жизни почти банкротом

Борис Березовский любил тратить деньги. Он приобретал объекты недвижимости и коллекции картин. Но в прошлом году олигарх потерпел фиаско, проиграв, в частности, тяжбу с Романом Абрамовичем. В результате он умер практически банкротом, передает CNN.

В прошлом году был нанесен серьезный удар по состоянию Березовского. Из могущественного мультимиллиардера он превратился в человека, с трудом пытающегося расплатиться с долгами. Атика Шуберт расскажет о том, что случилось с Березовским после его изгнания.

В 2000 году он покинул Москву на частном самолете в поисках политического убежища в Великобритании. Считается, что на пике своего богатства состояние Бориса Березовского составляло 3 миллиарда долларов.

АТИКА ШУБЕРТ, корреспондент CNN: Он умер 13 лет спустя, находясь на грани разорения. Вот на что он потратил эти деньги.

Недвижимость. Не просто какой-то старый дом, а несколько просторных загородных усадеб с пуленепробиваемыми окнами для себя и своих детей. На этот он потратил около 40 миллионов долларов. Дом находится в Уэнтуорт-парке в графстве Суррей, и именно в нем он и умер*.

Помимо этого, он тратил деньги на политические кампании. В основном это были атаки на его бывшего друга, ставшего врагом, - Владимира Путина. На протяжении многих лет он также финансировал расследование смерти своего друга и собрата по изгнанию, бывшего агента КГБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным веществом. И вот тогда дела его пошли под гору. Его жена подала на развод в 2010 году. Хотя точная сумма неизвестна, но, по оценкам, этот разрыв обошелся ему в сотни миллионов долларов.

В прошлом году он потерпел грандиозный провал в судебной тяжбе с его знакомым, олигархом Романом Абрамовичем. Он требовал 5,6 миллиарда долларов в качестве компенсации за проблемную сделку, но проиграл. По сообщениям, он должен более 100 миллионов долларов за судебные издержки.

Затем его подруга Елена Горбунова заморозила продажу активов, потребовав долю за загородный дом в Уэнтуорт-парке. К последней неделе своей жизни он был вынужден продать коллекцию произведений искусства, среди них - этот портрет Владимира Ленина – оригинальная работа Энди Уорхола. Он продал эту картину примерно за 75 тысяч долларов.

Его друзья заявляют, что он пытался договориться о своем возвращении в Россию. Когда-то у него были деньги и влияние. Но в итоге он, по-видимому, умер в одиночестве: на полу в ванной его обнаружил телохранитель.

Атика Шуберт, CNN, Лондон.

Материал предоставлен CNN.

Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 26 марта 2013 года.

* Березовский умер в доме, который находится в Аскоте, графство Беркшир. Поместье в графстве Суррей олигарх продал в 2012 году (прим. RT).