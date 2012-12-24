Россия и Индия намерены «подвинуть» США

Москва и Нью-Дели активно добиваются усиления позиций развивающихся стран на мировой арене и укрепляют сотрудничество в рамках БРИКС. В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию были подписаны миллиардные контракты на поставку российских вооружений. Также на повестке дня - проекты в сфере энергетики, высоких технологий и науки.

В прямом эфире из Индии наш корреспондент Мария Финошина. Мария, у вас там, конечно, теплее, чем здесь, в Москве. Введите нас в курс дела, расскажите, что происходит.



МАРИЯ ФИНОШИНА, корреспондент RT: Здравствуйте, Люси. Я бы сказала, что военные контракты стали одними из важнейших документов, подписанных сегодня в Нью-Дели российским президентом и индийским премьер-министром.



Два государства, которые связывает давнее стратегическое партнерство и членство в БРИКС, активно добиваются того, чтобы развивающиеся страны заняли достойное место на мировой арене и создали противовес растущей гегемонии США и Европы – как в политической, так и в финансовой сфере.



Сегодня Россия и Индия подписали военные контракты примерно на 3 миллиарда долларов, и многие эксперты уже назвали это событие очень важным и символичным. Почему? Дело в том, что на сегодня Индия является импортером оружия номер один в мире, и российская продукция составляет более 70% военных поставок в Индию.



Однако недавно Индия подписала множество контрактов с США и Израилем, и некоторые уже поговаривали о том, что Россия теряет свою роль, свою позицию в этом регионе, особенно – на индийском рынке военной продукции. Однако, учитывая все подписанные сегодня контракты, мы можем сказать, что это не так. Россия и Индия по-прежнему активно сотрудничают и остаются очень близкими союзниками.



В этом Владимир Путин уже заверил индийский народ накануне своего однодневного визита - в статье, опубликованной в одной из самых влиятельных англоязычных газет Индии, The Hindu. Как видите, сегодня его портрет – на главной странице. В этой статье российский лидер подчеркнул, что углубление и укрепление дружбы и сотрудничества с Индией – на данный момент один из важнейших внешнеполитических приоритетов России.



Говоря о сотрудничестве с Индией в рамках БРИКС, Путин отмечает: «У нас единая цель – сделать мир, в котором мы живем, более справедливым, демократичным, безопасным».



Надо сказать, БРИКС, группа из пяти развивающихся стран, заставляет понервничать такие государства, как США. Ведь у американцев есть свои собственные интересы в этом регионе, особенно в оборонной сфере. Заявляя о мирной стратегии, они в то же время наращивают свое военное присутствие в непосредственной близости от Китая.



Сегодняшний визит, сегодняшняя встреча в Индии вновь подчеркивает растущее влияние группы БРИКС, которая, по словам экспертов, способна стать противовесом гегемонии Запада в мире.







