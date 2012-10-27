Отток капитала идет на пользу российской экономике

Доходы от экспорта сырья из России настолько высоки, что страна просто не в силах их переварить, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Минфин РФ. Таким образом, отток капитала является естественной защитой от «перегрева» российской экономики.
Отток капитала обычно считается негативным фактором для любой страны, но в случае с Россией он спасает экономику от «перегрева», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на министерство финансов РФ.
По данным Центрального банка, перед кризисом, в 2006 и 2007 годах, чистый приток капитала в страну составил 41,1 и 81,7 миллиарда долларов соответственно. Однако за последующие четыре года Россия потеряла почти 305 миллиардов, а в 2012-м отток, вероятно, составит 60 миллиардов долларов.
«При нынешнем состоянии экономики это неизбежно и в каком-то смысле неплохо», - отмечает замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, экспорт сырья приносит больше денег, чем можно вложить в российскую экономику, не создавая «мыльных пузырей». «Это большое достижение, что в условиях перехода на плавающий курс рубля экономика может сама себя уравновешивать», - уверен Моисеев.
В статье отмечается, что одной из причин оттока является плохой бизнес-климат в России. В рейтинге Всемирного банка страна занимает по этому показателю 120 место. Как сообщает американское издание, МВФ также считает отток капитала из России естественным явлением, учитывая ситуацию в мире и на внутреннем рынке.
Российское руководство неоднократно призывало к структурным переменам и уходу от сырьевой зависимости, однако пока никаких ощутимых прорывов в этом направлении достигнуто не было, говорится в статье. Без диверсификации экономики и улучшения инвестиционного климата отток капитала будет оказывать давление на курс рубля и тем самым поддерживать российское производство, «далеко не самое конкурентоспособное в мире», приводит The Wall Street Journal слова экономиста Евгения Надоршина.
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