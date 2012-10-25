Преследование Мадонны за розовые браслеты напоминает о советской эпохе

Адвокат ЛГБТ-движения в интервью телекомпании CNN заявил, что, хотя в России отношение к геям и лесбиянкам в целом толерантное, церковь и государство жестко пресекают любое публичное обсуждение прав ЛГБТ. Следствием этого явился закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма, и скандал с певицей Мадонной.

Сегодня она была вызвана в суд Санкт- Петербурга, но маловероятно, что она там появится. Она не присутствовала на слушаниях ранее в этом месяце.

Активисты, выступающие против равноправия гомосексуалистов, хотят засудить поп-звезду Мадонну. Они обвиняют ее в пропаганде гомосексуализма среди российских подростков. Они говорят, что она нарушила закон, когда во время своего выступления в августе призвала своих поклонников, а некоторым из них не было 18, носить розовые браслеты в знак поддержки сексуальных меньшинств.

В Санкт-Петербурге с недавнего времени запрещена пропаганда гомосексуализма. Похожие законы существуют и в других частях России. Законодатели говорят, что дети должны быть защищены от того, что, как им кажется, является пропагандой гомосексуализма.

Когда-то Санкт-Петербург считался более либеральным, ориентированным на Запад городом. Этот закон, как и тот, по которому обвинили панк-группу Pussy Riot, - один из многих, который был принят, с тех пор как Владимир Путин был переизбран президентом. Критики говорят, что эти законы напоминают им советскую эпоху.

Дмитрий Бартнев - адвокат, который представляет кампании за права секс-меньшинств в суде. Он присоединяется к нам из Санкт-Петербурга по Skype.

Спасибо, что вы с нами. Для начала расскажите, что именно Мадонна сделала, какие детали вы можете добавить?

ДМИТРИЙ БАРТНЕВ, адвокат: Доброе утро. Мадонна во время своего концерта попросила поддержать права ЛГБТ в России. Она призвала зрителей поднять руки, чтобы выразить свою поддержку геям и лесбиянкам в России. Также во время своего выступления она танцевала на кресте, но это никакого отношения к правам геев или лесбиянок не имеет, это была часть ее представления.

Почему этот закон существует?

ДМИТРИЙ БАРТНЕВ: Закон, который запрещает пропаганду гомосексуализма и лесбиянства, а также трансгендерных отношений, есть в 9 регионах России. В Санкт-Петербурге он появился одним из первых, его приняли весной. Закон гласит, что незаконно умышленно пропагандировать гомосексуализм несовершеннолетним и тем самым подталкивать их к изменению мнения о недопустимости постановки знака равенства между нетрадиционными, гомосексуальными отношениями и гетеросексуальными отношениями, которые признаются в обществе нормальными.



Какие наказания подразумевает этот закон?

ДМИТРИЙ БАРТНЕВ: В Санкт-Петербурге закон подразумевает довольно суровое наказание. Лицам, которые обвиняются в пропаганде гомосексуализма, по закону грозит административный штраф до 200 долларов. Для организаций, в том числе правозащитных, штраф может достигать 150 тысяч долларов.

Помимо Санкт-Петербурга, Дмитрий, какое отношение к гомосексуализму в России?

ДМИТРИЙ БАРТНЕВ: Как мне кажется, если говорить о российском обществе в целом, то оно относится к гей- и лесбоменьшинствам довольно толерантно. Но, к сожалению, так называемая война против гомосексуализма связана с поддержкой традиционных, то есть православных ценностей. Продвижение прав ЛГБТ в России многими рассматривается как насильственное насаждение западных демократических ценностей. Именно поэтому, как мне кажется, официальный дискурс направлен на осуждение и даже запрет любого публичного обсуждения всего, что касается прав ЛГБТ в России.

Дмитрий Бартнев, адвокат, который представляет интересы кампании за права ЛГБТ,

беседовал с нами из Санкт-Петербурга. Спасибо вам большое.

Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 25 октября 2012 года.