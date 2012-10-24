Россия и Япония обезопасят себя морскими учениями

Россия и Япония будут продолжать тесно сотрудничать для обеспечения безопасности в Восточной Азии, сообщает телеканал NHK по итогам встречи главы российского Совбеза Патрушева с японским главой МИДа Гэмбой. Эта встреча была также направлена на усиление сотрудничества двух стран для сдерживания Китая и выстраивание атмосферы для переговоров по Курилам, отмечает японское СМИ.
Россия и Япония будут усиливать взаимодействие в области обеспечения безопасности, и, в частности, они будут продолжать совместные морские учения, сообщает японский телеканал NHK. Таковы итоги встречи секретаря Совбеза России Николая Патрушева с министром иностранных дел Японии Коитиро Гэмбой.
По результатам переговоров министр Гэмба заявил, что «сотрудничество России и Японии в различных областях стратегически выгодно обеим странам». Патрушев, в свою очередь, отметил, что «обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас сложная, однако важно, чтобы его развитие продолжалось в условиях мира и стабильности».
Телеканал отмечает, что усиление японо-российского сотрудничества направлено на сдерживание Китая, с которым у Страны восходящего солнца значительно ухудшились отношения из-за дипломатического противостояния на островах Сенкаку.
На эти переговоры также возлагали надежды, что они будут содействовать созданию благоприятной атмосферы для откровенного разговора по проблеме Курильских островов, который ожидается во время встречи глав России и Японии в декабре, напоминает телеканал NHK.
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