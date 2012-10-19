Prensa Latina Оригинал

Нигерия становится вторым Сомали
В водах Нигерии в результате нападения на французское судно были захвачены шестеро россиян и эстонец. Власти страны готовят операцию по их освобождению, сообщает Prensa Latina. По информации российских моряков, этот регион вслед за Сомали стал новым центром международного пиратства.
Нигерия становится вторым Сомали

Нигерия готовит операцию по освобождению семи моряков французского судна Bourbon, которые были похищены в понедельник в дельте реки Нигер, сообщает Prensa Latina. Власти заявили, что делают все необходимое для освобождения шестерых россиян и одного гражданина Эстонии. Похищение моряков подтвердили российские и эстонские власти.

Cудно Bourbon Liberty 249 ходит под флагом Люксембурга. Оно направлялось в нигерийский порт Онне, но было захвачено. Девятерым членам команды удалось сбежать, уточняет Prensa Latina.  
 
В данном регионе действует повстанческая группировка «Движение за освобождение дельты Нигера». Боевики нападают на объекты нефтедобывающей отрасли страны, а также похищают иностранцев, работающих в нефтяной промышленности, с целью получения выкупа.
 
По данным российского флота, в последнее время воды Гвинейского залива стали вторым после Сомали очагом нападений морских пиратов, отмечает Prensa Latina.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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