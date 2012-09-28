Sky News

Александр Лебедев решил предстать перед судом
Сын бизнесмена Александра Лебедева заявил, что его отец останется в России и предстанет перед судом. Олигарха обвиняют в хулиганстве за драку на телевидении. Если его признают виновным, ему может грозить до 5 лет лишения свободы, сообщает Sky News.

Сын российского олигарха, которого обвиняют в хулиганстве за драку на телевидении, сказал Sky News, что его отец останется в России и предстанет перед судом. Александр Лебедев, владелец двух британских газет, во время съемок телепередачи в Москве ударил одного из гостей. Если его признают виновным, ему может грозить до 5 лет тюрьмы. Он считает, что дело политически мотивировано.

ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ, сын Александра Лебедева: Моего отца неделю назад предупредили, что ему будут предъявлены обвинения. Но он решил остаться в стране и предстать перед судом, потому что он считает, что то, что он сделал… то, что он делает: его кампания против коррупции, его продемократическая газета – за все это стоит бороться.
 
Дата выхода в эфир 28 сентября 2012 года.

 

 

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Sky News Великобритания Европа
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