Сын бизнесмена Александра Лебедева заявил, что его отец останется в России и предстанет перед судом. Олигарха обвиняют в хулиганстве за драку на телевидении. Если его признают виновным, ему может грозить до 5 лет лишения свободы, сообщает Sky News.
Сын российского олигарха, которого обвиняют в хулиганстве за драку на телевидении, сказал Sky News, что его отец останется в России и предстанет перед судом. Александр Лебедев, владелец двух британских газет, во время съемок телепередачи в Москве ударил одного из гостей. Если его признают виновным, ему может грозить до 5 лет тюрьмы. Он считает, что дело политически мотивировано.
ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ, сын Александра Лебедева: Моего отца неделю назад предупредили, что ему будут предъявлены обвинения. Но он решил остаться в стране и предстать перед судом, потому что он считает, что то, что он сделал… то, что он делает: его кампания против коррупции, его продемократическая газета – за все это стоит бороться.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучит поведение болельщиков сборной Польши во время матча первого тура Лиги наций с командой Италии, который состоялся в минувшую пятницу, 7 сентября, в Болонье, и завершился со счётом 1:1.
Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов поделился впечатлениями от атмосферы на трибунах во время товарищеского матча с Чехией, который проходил в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
В Курганской области завершили расследование дела в отношении бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы России по региону Владимира Рыжука. Собранные материалы отдел по расследованию особо важных дел областного СУ СК направил в суд, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал игру команды в товарищеском матче с Чехией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
Первый матч клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» в подмосковной Балашихе, куда команда переехала перед началом сезона-2018/19 из-за проблем с домашней «Ареной Омск», посетили 5116 человек.
Главный тренер сборной Чехии по футболу Карел Яролим прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче с Россией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский прокомментировал решение тренерского штаба команды во главе со Станиславом Черчесовым доверить ему капитанскую повязку в контрольном матче с Чехией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой отечественной дружины со счётом 5:1.
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский прокомментировал победу команды над Чехией в товарищеском матче, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
Бывший полузащитник сборной Чехии по футболу Иржи Ярошик прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Россией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
В связи с приближением урагана «Флоренc» к Восточному побережью США военно-морские силы страны приняли решение о выводе 30 кораблей из Норфолка, штат Вирджиния, куда, как ожидается, придётся удар шторма. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Чехии, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал информацию о начатом допинговом расследовании в его отношении после слов отца о якобы «введении гормона роста» в 2017 году.
После победы над Чехией со счётом 5:1 в товарищеском матче, который состоялся в Ростове-на-Дону, форвард сборной России по футболу Антон Заболотный рассказал, как он относится к критике в свой адрес со стороны СМИ.