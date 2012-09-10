Руководство России оказалось заложником своего доверия к Асаду

Башар Асад внушил российским властям, что он сможет урегулировать политический кризис в стране очень быстро. Однако в реальности все оказалось совершенно по-другому, заявил профессор Кувейтского университета Шафик аль-Габра. По его мнению, рано или поздно Москва откажется от поддержки сирийского президента.

ШАФИК АЛЬ-ГАБРА, профессор политических наук Кувейтского университета: Мне кажется, что русские смущены и растеряны. Президент заявил им, что это дело несложное, и они поверили ему с самого начала. Он говорил, что все это закончится через несколько дней, затем - через несколько недель, потом - несколько месяцев... А между тем все продолжается уже почти два года.

По вашему мнению, когда мы узнаем, что русские отказались от поддержки сирийского режима, а американцы приняли окончательное решение о том, чтобы ускорить падение этого режима?

Таким образом, русские в какой-то момент решат с этим покончить. Однако мы не знаем точно, когда наступит этот момент. И как это связано с позицией Соединенных Штатов, которые также переживают сейчас в мире некий вакуум из-за выборов, занимающих умы американцев.

Давайте также вспомним, что Америка не играла решающей роли в принятии решения о внешнем вмешательстве в Ливию. Американцы были частью этого процесса, были связаны с этим решением – однако там важнейшую роль играли европейские инициативы.

Верно!

ШАФИК АЛЬ-ГАБРА: Я не уверен, закончится кризис в Сирии внешним вмешательством или нет. Однако понятно, что здесь есть определенные решающие моменты. И эта революция все больше разгорается и распространяется на фоне растущего числа дезертиров в рядах правительственной армии, которая вынуждена разворачивать все больше подразделений для противостояния сирийскому народу, ведущему борьбу против этой армии.

При этом в стране продолжаются мирные демонстрации – вы видите, что по пятницам люди выходят на мирные демонстрации, требуя смены правящего режима. И это происходит одновременно с боевыми действиями, которые ведет Сирийская свободная армия.

Это движение сирийского народа не может быть остановлено, несмотря на все потери, которые он несет, невзирая на все его страдания. Все происходящее сейчас свидетельствует, что Асад загнал себя в тот же окоп, где оказались в итоге и бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи, и бывший иракский президент Саддам Хусейн! То есть Асад сам оказался с ними в одном окопе!

И мне кажется, что такой же трагический конец ожидает сирийский режим и тех, кто его возглавляет, включая Башара Асада – если он не сможет быстро найти выход из сложившейся ситуации.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2012 года.