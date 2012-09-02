Бородинское сражение два века спустя

На Бородинском поле состоялась реконструкция главного сражения Отечественной войны 1812 года. Ровно 200 лет назад русские солдаты дали решительный бой наполеоновским захватчикам. Посмотреть на реконструкцию пришли тысячи человек.
В России вновь оживают великие события прошлого. Тысячи актеров в исторической униформе провели реконструкцию Бородинского сражения, происшедшего ровно два века назад, когда русская армия воевала с наполеоновскими захватчиками. На передовой побывал корреспондент RT Том Бартон.
ТОМ БАРТОН, корреспондент RT: Здесь, на Бородинском поле, к западу от Москвы, бушует битва. Французы и русские развернули боевые порядки. Гремят пушки, пехота изготавливается к бою, вот-вот начнется атака кавалерии. Это реконструкция главного сражения Наполеона в России, происшедшего 200 лет назад.
Посмотреть на эту реконструкцию пришли тысячи людей. В мероприятии участвуют как россияне, так и актеры из Франции и Германии. Масштаб происходящего достоин голливудского фильма. Все здесь могут хоть в какой-то степени почувствовать себя свидетелями великого исторического события.
Наполеон вторгся в Россию в 1812 году. Его армия на тот момент считалась крупнейшей в истории. Он хотел заставить Российскую империю умолять о мире – так он стал бы хозяином Европы.
Но здесь, в этом месте, к западу от Москвы, русские решили дать ему отпор. Результатом стало чрезвычайно долгое, жестокое и кровопролитное сражение. Французские орудия весь день обстреливали русские позиции – примерно так. Но русские так и не были сломлены. Они удержали свои позиции, но на следующий день им пришлось отступить с поля боя: слишком велики были потери.
Наполеон занял Москву, но удержать ее ему не удалось. Он не только не смог заставить Российскую империю умолять о мире – через два года пришла очередь русской армии войти в Париж.
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