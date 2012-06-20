Süddeutsche Zeitung Оригинал

Европейский суд не смог порадовать российскую оппозицию

Европейский суд по правам человека отклонил требование российской оппозиции признать несправедливыми парламентские выборы 2003 года. Это решение может негативно сказаться на аналогичной жалобе, поданной в отношении выборов 2011 года, сообщает немецкая Süddeutsche Zeitung.
Европейский суд не смог порадовать российскую оппозицию

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу российских оппозиционных партий на несправедливые выборы в 2003 году. Российское государство обеспечило  определенный нейтралитет СМИ в соответствии с конкретными обстоятельствами на выборах в Думу в 2003 году, говорится в постановлении суда. При этом истцы всё еще могут обжаловать вердикт, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

В 2003 году Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подвергла Россию резкой критике за «массовое использование государственного аппарата» в поддержку лояльной Кремлю партии «Единая Россия» и заявила об искажении результатов выборов, напоминает издание. Нынешнее решение, по мнению Süddeutsche Zeitung, серьезно сокращает шансы российской оппозиции, которая уже обратилась в Страсбург по поводу выборов 2011 года, в ходе которых звучали обвинения в подлогах и подтасовках. Эти жалобы также уже находятся на рассмотрении в ЕСПЧ, сообщает немецкая газета.

 
В 2003 году в России также устраивались массовые протесты, звучали обвинения в манипуляциях и требования провести новые выборы. Иск был подан Коммунистической партией, которая тогда получила 12,6 процента голосов и стала второй после «Единой России» силой в Государственной Думе, либеральной партией «Яблоко», получившей 4,3 процента, и шестью политиками, которые так и не были избраны, пишет Süddeutsche Zeitung. Они утверждали, что результаты выборов не были справедливыми из-за одностороннего освещения в СМИ. Также они обвиняли власти в нарушении пункта «Запрет на дискриминацию» Международной конвенции по правам человека, отмечает издание.
 

 

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Süddeutsche Zeitung Германия Европа
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