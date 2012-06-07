Россия и Китай опекают сомнительные режимы

Российско-китайское дипломатическое сотрудничество облегчает жизнь «ужаснейшим диктаторам», заявляет The Daily Telegraph. Комментируя недавний визит президента Путина в Пекин, британская газета называет лидеров России и Китая «главными защитниками тиранов в мире».
Дипломатическое сотрудничество между Москвой и Пекином позволяет «ужаснейшим диктаторам мира дышать свободнее», говорится в редакционной статье The Daily Telegraph. Британская газета саркастически отмечает, что любая встреча российского и китайского руководства «гарантированно отметает интересы народов – особенно терпящих жизнь в таких истязаемых странах, как Северная Корея или Сирия, – при этом рьяно прикрывая их преступных диктаторов».
Однако, утверждают авторы статьи, страны-соседи действуют весьма прагматично, не всегда следуя своей «напыщенной риторике». Газета напоминает, что Москва и Пекин не препятствовали падению Муаммара Каддафи, и называет двустороннее российско-китайское сотрудничество неустойчивым и построенным на оппортунизме. Вспоминая о жёстком соперничестве времён холодной войны, The Daily Telegraph утверждает, что и сейчас отношения омрачаются территориальными и энергетическими спорами, особо подчёркивая, что на встрече Владимира Путина и Ху Цзиньтао стороны так и не договорились о цене на поставки российского газа.
Тем не менее «главные защитники тиранов в мире», как называет лидеров двух стран The Daily Telegraph, приняли совместное заявление, направленное против «любых попыток прекратить пропитанное кровью правление президента Башара Асада», а «выступили против «односторонних» санкций в отношении Ирана, вне зависимости от его ядерных амбиций».
По словам авторов статьи, стратегические интересы России в Сирии хорошо известны. «Однако и у Запада есть легитимные интересы – не в последнюю очередь гуманитарные. И России, в частности, лучше об этом помнить», - заключает редакция британской газеты.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучит поведение болельщиков сборной Польши во время матча первого тура Лиги наций с командой Италии, который состоялся в минувшую пятницу, 7 сентября, в Болонье, и завершился со счётом 1:1.
Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов поделился впечатлениями от атмосферы на трибунах во время товарищеского матча с Чехией, который проходил в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
В Курганской области завершили расследование дела в отношении бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы России по региону Владимира Рыжука. Собранные материалы отдел по расследованию особо важных дел областного СУ СК направил в суд, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал игру команды в товарищеском матче с Чехией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
Первый матч клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» в подмосковной Балашихе, куда команда переехала перед началом сезона-2018/19 из-за проблем с домашней «Ареной Омск», посетили 5116 человек.
Главный тренер сборной Чехии по футболу Карел Яролим прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче с Россией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский прокомментировал решение тренерского штаба команды во главе со Станиславом Черчесовым доверить ему капитанскую повязку в контрольном матче с Чехией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой отечественной дружины со счётом 5:1.
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский прокомментировал победу команды над Чехией в товарищеском матче, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
Бывший полузащитник сборной Чехии по футболу Иржи Ярошик прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Россией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
В связи с приближением урагана «Флоренc» к Восточному побережью США военно-морские силы страны приняли решение о выводе 30 кораблей из Норфолка, штат Вирджиния, куда, как ожидается, придётся удар шторма. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Чехии, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал информацию о начатом допинговом расследовании в его отношении после слов отца о якобы «введении гормона роста» в 2017 году.
После победы над Чехией со счётом 5:1 в товарищеском матче, который состоялся в Ростове-на-Дону, форвард сборной России по футболу Антон Заболотный рассказал, как он относится к критике в свой адрес со стороны СМИ.