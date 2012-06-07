Daily Telegraph Оригинал

Россия и Китай опекают сомнительные режимы
Российско-китайское дипломатическое сотрудничество облегчает жизнь «ужаснейшим диктаторам», заявляет The Daily Telegraph. Комментируя недавний визит президента Путина в Пекин, британская газета называет лидеров России и Китая «главными защитниками тиранов в мире».
Россия и Китай опекают сомнительные режимы

Дипломатическое сотрудничество между Москвой и Пекином позволяет «ужаснейшим диктаторам мира дышать свободнее», говорится в редакционной статье The Daily Telegraph. Британская газета саркастически отмечает, что любая встреча российского и китайского руководства «гарантированно отметает интересы народов – особенно терпящих жизнь в таких истязаемых странах, как Северная Корея или Сирия, – при этом рьяно прикрывая их преступных диктаторов».

Однако, утверждают авторы статьи, страны-соседи действуют весьма прагматично, не всегда следуя своей «напыщенной риторике». Газета напоминает, что Москва и Пекин не препятствовали падению Муаммара Каддафи, и называет двустороннее российско-китайское сотрудничество неустойчивым и построенным на оппортунизме. Вспоминая о жёстком соперничестве времён холодной войны, The Daily Telegraph утверждает, что и сейчас отношения омрачаются территориальными и энергетическими спорами, особо подчёркивая, что на встрече Владимира Путина и Ху Цзиньтао стороны так и не договорились о цене на поставки российского газа.
 
Тем не менее «главные защитники тиранов в мире», как называет лидеров двух стран The Daily Telegraph, приняли совместное заявление, направленное против «любых попыток прекратить пропитанное кровью правление президента Башара Асада», а «выступили против «односторонних» санкций в отношении Ирана, вне зависимости от его ядерных амбиций».
 
По словам авторов статьи, стратегические интересы России в Сирии хорошо известны. «Однако и у Запада есть легитимные интересы – не в последнюю очередь гуманитарные. И России, в частности, лучше об этом помнить», - заключает редакция британской газеты.

 

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