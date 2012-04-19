США уступают космос России и Китаю

Шаттл «Дискавери» стал музейным экспонатом, а американский астронавт советует тем, кто мечтает о космосе, учить русский язык. Несмотря на славное прошлое американской космической программы, ее будущее вызывает опасения.

Вчера во Флориде, Мэриленде, Виргинии и Вашингтоне, округ Колумбия, сотни людей собрались, чтобы отметить очередное историческое событие для американской космической программы. Однако на этот раз люди испытали не столько воодушевление по поводу будущего, сколько ностальгию по прошлому.

Шаттл «Дискавери», прикрепленный к самолету, проследовал по небу к месту заслуженного отдыха – музею Смитсоновского института в Вашингтоне. Для многих это был грустный момент. Некоторые зрители даже всплакнули, вспоминая о великих свершениях этого челнока. Это был первый из целого флота шаттлов, на его счету 39 полетов в космос.

Но возможно, что вчера, глядя в небо, люди не просто предавались воспоминаниям о шаттле. Многих обеспокоило будущее американской космической программы или, скорее, вопрос о том, существует ли еще эта космическая программа.

У нас есть кадры, снятые CBS… одной из дочерних компаний CBS здесь, в Вашингтоне. Репортеры побеседовали с бывшим астронавтом, летавшим на шаттле «Дискавери». Вот ее совет представителям молодого поколения, мечтающим стать астронавтами.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Что бы вы посоветовали Итану, который хочет стать астронавтом?

АННА ФИШЕР, астронавт: Учи русский.

Вы это слышали? Если вы хотите стать астронавтами, дети, не стесняйтесь мечтать о большом, учите русский! Конечно, это было сказано в шутку, но в этой фразе есть доля правды. Американским астронавтам приходится платить России около 63 миллионов долларов за доставку одного человека на Международную космическую станцию. А в прошлом году Китай запустил в космос больше ракет, чем США.



И все это на фоне существенных сокращений бюджета НАСА. Похоже, после того как сбылись мечты президента Кеннеди о Луне, правительство сосредоточилось, главным образом, на земных делах – на войне, например.

Инициативу в этой сфере перехватывают частные компании. К примеру, Spacex заявил, что уже 30 апреля запустит на орбиту космический корабль. Но посмотрим, что нам готовит будущее.

Более важный вопрос: довольны ли мы тем, что летаем в космос на правах пассажиров? Судя по всему, ответ утвердительный.