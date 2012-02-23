Россия не поддерживает идею гуманитарных коридоров в Сирии

Опасаясь осложнения обстановки в Сирии, Россия выступает против идеи установления в этой стране гуманитарных коридоров. Тем не менее, по словам официального представителя МИД Александра Лукашевича, Москва продолжает работать над тем, чтобы население Сирии «не страдало от продолжающегося насилия».

Международный Комитет Красного Креста ведет консультации со всеми сторонами, обладающими «хоть каким-либо влиянием» в Сирии, с тем, чтобы добиться немедленного перемирия для доставки гуманитарной помощи мирным жителям, оказавшимся заложниками боев.

КАРЛА ХАДДАД МАРДИНИ, официальный представитель МККК: Мы выдвинули такое предложение два дня назад. В последнее время вообще активизировались консультации о такой гуманитарной паузе, которая означала бы прекращение боевых действий, лишь в условиях которого можно и организовать доставку помощи, потому что сейчас, вы знаете, ситуация с безопасностью крайне сложная.

Россия возражает против установления в Сирии так называемых гуманитарных коридоров. Сейчас, по мнению Москвы, они могут лишь «осложнить ситуацию». Вместе с тем здесь признают потребность в помощи.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕВИЧ, официальный представитель МИД России: Собственно, на это направлена наша инициатива с обеспечением безопасных условий доставки гуманитарных грузов. Мы активно работаем и в Сирии, и вокруг с тем, чтобы население не страдало от продолжающегося насилия.

МИД России утверждает, что ведет переговоры как с властями в Дамаске, так и с представителями оппозиции в Сирии, поскольку, как ранее заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров, французское предложение о гуманитарных коридорах должно быть одобрено всеми сторонами конфликта.

Дата выхода в эфир 23 февраля 2012 года.