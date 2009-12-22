Сталин, Че Гевара и «моржи»

Коммунисты отметили 130-ю годовщину со дня рождения Иосифа Сталина мирным митингом на Красной площади российской столицы.

Полторы тысячи коммунистов собрались под стенами Кремля, чтобы отметить 130-ю годовщину со дня рождения Иосифа Сталина. Рядом с портретом вождя - изображение Че Гевары, около ветеранов – молодежь. Митинг прошел мирно. Ни морозы, ни политические противники не помешали оппозиции выразить свою точку зрения.

Ни морозы, ни огромные пробки, которые парализовали всю Москву, не испортили предновогоднее настроение российской столице. Пока московские моржи используют шанс искупаться в проруби в уходящем году, у российских коммунистов - свой повод для радости. Они отмечают день рождения Иосифа Сталина.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ, глава КПРФ: Наша советская страна во главе со Сталиным спасла мир от «коричневой чумы». Если бы этого не случилось, те, кто сегодня больше всего ругает Сталина, всех бы их Гитлер стопил в салотопке в концлагерях.

ЕВГЕНИЙ ТЕТЕРЕВ, член молодежной коммунистической организации: Наши дедушки и бабушки, для них это очень много значит. Что это значит для меня? Прежде всего, это историческая личность огромного масштаба.

По расчищенной дороге коммунисты направились на другие памятные акции, в основном на метро, чтобы не застрять в пробках. Даже после завершения утреннего часа пик стояла половина МКАДа и большая часть дорог южной части города.

Дороги чистят 9 тысяч единиц дорожной техники и сама природа. Через несколько дней в Москве ожидается оттепель, и если коммунальщики этому рады, то некоторые москвичи ловят последний шанс померзнуть в уходящем году.

«МОРЖИ»:

Для меня это аккумулятор. Заряжаешься на неделю.

Отличное настроение, отличная вода, приятная. Улучшает настроение, все.

Ксения Новикова, 5 канал.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2009 года.