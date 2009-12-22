Сталин, Че Гевара и «моржи»

Ни морозы, ни огромные пробки, которые парализовали всю Москву, не испортили предновогоднее настроение российской столице. Пока московские моржи используют шанс искупаться в проруби в уходящем году, у российских коммунистов - свой повод для радости. Они отмечают день рождения Иосифа Сталина.
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