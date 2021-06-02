Глава Минэнерго оценил возможность роста цен на нефть до $100

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Глава Минэнерго России Николай Шульгинов прокомментировал возможность роста цен на нефть до $100.

«США ввели стимулирующие меры, спроc увеличился. В то же время есть ОПЕК+, который ведёт политику балансирования спроса и предложения. Поэтому мне кажется, что такого, что цена вскоре дойдёт до $100, не будет», — заявил министр в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

По его словам, в ближайшие два-три года цены будут в районе $50—60 за баррель.

Ранее вице-премьер России Александр Новак отметил, что ситуация на глобальном рынке нефти значительно улучшилась по сравнению с кризисом, который наблюдался год назад.

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