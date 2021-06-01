Новак заявил об улучшении ситуации на глобальном нефтяном рынке
«Несмотря на значительное улучшение ситуации по сравнению с кризисной ситуацией, которая наблюдалась год назад, мы видим, что сегодня у нас и снизились запасы достаточно, и увеличился спрос, стабилизировались цены», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Новак отметил, что эксперты по-прежнему наблюдают риски из-за высокой неопределённости.
Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что к 2030 году мировой спрос на нефть начнёт снижаться.