Новак заявил об улучшении ситуации на глобальном нефтяном рынке

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Ситуация на глобальном рынке нефти значительно улучшилась по сравнению с кризисом, который наблюдался год назад. Как заявил вице-премьер России Александр Новак, в мире по-прежнему существуют риски из-за высокой неопределённости.

«Несмотря на значительное улучшение ситуации по сравнению с кризисной ситуацией, которая наблюдалась год назад, мы видим, что сегодня у нас и снизились запасы достаточно, и увеличился спрос, стабилизировались цены», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Новак отметил, что эксперты по-прежнему наблюдают риски из-за высокой неопределённости.

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что к 2030 году мировой спрос на нефть начнёт снижаться.

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