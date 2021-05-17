Новак прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал в интервью газете «Московский комсомолец» ситуацию с ценами на нефть.

Он отметил, что «мировая экономика ещё до конца не восстановилась».

«Следовательно, спрос на нефть тоже не восстановился», — пояснил Новак.

Вице-премьер сообщил, что «цена на нефть во многом зависит от действий стран-производителей».

«Подход стран ОПЕК+ ответственный: договорились, что мы ежемесячно собираемся и принимаем решение об уровне добычи нефти — оставлять его на том же уровне, увеличивать или сокращать. Принимая такое решение, мы каждый раз исходим из баланса спроса и предложения. Только таким образом мы можем восстановить уровень собственной добычи, не перегревая при этом мировой рынок и не создавая особого дефицита нефти», — заявил Новак.

Он добавил, что «тот уровень цен, который есть сейчас ($62–66 за баррель), отражает текущую ситуацию».

Ранее российское правительство одобрило генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей страны до 2035 года.

В феврале директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.