Кабмин одобрил план развития нефтяной и газовой отраслей России
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Соответствующие решения приняты по итогам заседания правительства 13 апреля.
«Одобрить проект генеральной схемы развития нефтяной отрасли России на период до 2035 года... Одобрить проект генеральной схемы развития газовой отрасли России на период до 2035 года», — говорится в пресс-релизе.
Ранее в Минприроды сообщили, что обеспеченность России запасами нефти при нынешнем уровне добычи составляет 59 лет, природным газом — 103 года.
В феврале директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.