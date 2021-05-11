В Минприроды рассказали о запасах нефти и газа в России
- Reuters
«Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года», — цитирует РИА Новости слова Козлова в интервью РБК.
По его словам, данные цифры являются общим балансом.
Он отметил, что необходимо развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах.
19 апреля сообщалось, что избыток нефти в хранилищах, который образовался за время пандемии и в связи с сокращением спроса на топливо, оказался почти исчерпан.