В Минприроды рассказали о запасах нефти и газа в России

Обеспеченность всех запасов нефти в России при нынешнем уровне добычи составляет 59 лет, природного газа — 103 года, заявил глава Минприроды Александр Козлов.

«Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года», — цитирует РИА Новости слова Козлова в интервью РБК.

По его словам, данные цифры являются общим балансом.

Он отметил, что необходимо развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах.

19 апреля сообщалось, что избыток нефти в хранилищах, который образовался за время пандемии и в связи с сокращением спроса на топливо, оказался почти исчерпан.