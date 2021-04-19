Bloomberg рассказал об истощении накопленных в пандемию запасов нефти
Так, по словам аналитика Citi по рынку сырья Эда Морзе, коммерческие запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития «вернулись к среднему уровню за последние пять лет».
При этом избыточные запасы ещё остаются в основном в Китае, говорится в материале.
По оценкам МЭА, запасы нефти в развитых странах достигли пика в июле 2020 года — на 249 млн баррелей больше среднего значения за 2015—2019 годы.
В феврале же этот излишек сократился до 57 млн баррелей, пишет агентство.
Ранее замминистра природных ресурсов и экологии России, руководитель Роснедр Евгений Киселёв рассказал, на сколько лет стране хватит собственных запасов нефти и газа.