Bloomberg рассказал об истощении накопленных в пандемию запасов нефти

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Избыток нефти в хранилищах, который образовался за время пандемии и в связи с сокращением спроса на топливо, оказался почти исчерпан, сообщает Bloomberg со ссылкой на специалистов Международного энергетического агентства (МЭА) и Citigroup.

Так, по словам аналитика Citi по рынку сырья Эда Морзе, коммерческие запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития «вернулись к среднему уровню за последние пять лет».

При этом избыточные запасы ещё остаются в основном в Китае, говорится в материале.

По оценкам МЭА, запасы нефти в развитых странах достигли пика в июле 2020 года — на 249 млн баррелей больше среднего значения за 2015—2019 годы.

В феврале же этот излишек сократился до 57 млн баррелей, пишет агентство.

Ранее замминистра природных ресурсов и экологии России, руководитель Роснедр Евгений Киселёв рассказал, на сколько лет стране хватит собственных запасов нефти и газа.

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