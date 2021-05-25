Кудрин прогнозирует падение спроса на нефть к 2030 году

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что к 2030 году мировой спрос на нефть начнёт снижаться.
Кудрин прогнозирует падение спроса на нефть к 2030 году
  • Reuters

«В конце 2020-х, начале 2030-х спрос на нефть в мире начнёт снижаться. Уже сейчас набирает темп тенденция по выходу компаний на углеродную нейтральность», — рассказал он в интервью газете «Известия».

Кудрин отметил, что к 2040-м годам многие страны снизят выбросы углекислого газа более чем в два раза.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что на нефтерынке сохраняется дефицит, несмотря на рост случаев COVID-19 в ряде стран.

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