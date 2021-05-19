Новак заявил о сохраняющемся дефиците на нефтерынке

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что на нефтерынке сохраняется дефицит, несмотря на рост случаев COVID-19 в ряде стран.
Новак заявил о сохраняющемся дефиците на нефтерынке
  • РИА Новости

Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах коллегии Ростехнадзора.

«Мы последние несколько месяцев видим дефицит, который снижает остатки. Я думаю, что сейчас конкретные цифры вам не назову... Но точно на рынке есть дефицит, за счёт этого идёт снижение накопленных остатков прошлогодних и постепенное выравнивание к среднему пятилетнему значению», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Новак оценил ситуацию с ценами на нефть.

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