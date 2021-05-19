Новак заявил о сохраняющемся дефиците на нефтерынке
- РИА Новости
Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах коллегии Ростехнадзора.
«Мы последние несколько месяцев видим дефицит, который снижает остатки. Я думаю, что сейчас конкретные цифры вам не назову... Но точно на рынке есть дефицит, за счёт этого идёт снижение накопленных остатков прошлогодних и постепенное выравнивание к среднему пятилетнему значению», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Новак оценил ситуацию с ценами на нефть.