Новак заявил о сохраняющемся дефиците на нефтерынке

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что на нефтерынке сохраняется дефицит, несмотря на рост случаев COVID-19 в ряде стран.

Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах коллегии Ростехнадзора.

«Мы последние несколько месяцев видим дефицит, который снижает остатки. Я думаю, что сейчас конкретные цифры вам не назову... Но точно на рынке есть дефицит, за счёт этого идёт снижение накопленных остатков прошлогодних и постепенное выравнивание к среднему пятилетнему значению», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Новак оценил ситуацию с ценами на нефть.