В Пермском крае прокомментировали ситуацию со льготной ипотекой

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Банки одобрили жителям Пермского края льготную ипотеку на 1,35 млрд рублей, заявили в региональном отделении Уральского главного управления Банка России.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию со льготной ипотекой
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru.

С конца апреля 2020 года подано 800 заявок по программе льготного ипотечного кредитования, из них 550 одобрено.

По данным на 1 мая, банки выдали ипотек на 15,9 млрд рублей, что почти на 1,5 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Максимальная сумма кредита составила 3 млн рублей.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.

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