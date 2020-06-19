В Пермском крае прокомментировали ситуацию со льготной ипотекой

Банки одобрили жителям Пермского края льготную ипотеку на 1,35 млрд рублей, заявили в региональном отделении Уральского главного управления Банка России.

Об этом сообщает properm.ru.

С конца апреля 2020 года подано 800 заявок по программе льготного ипотечного кредитования, из них 550 одобрено.

По данным на 1 мая, банки выдали ипотек на 15,9 млрд рублей, что почти на 1,5 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Максимальная сумма кредита составила 3 млн рублей.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.