В Пермском крае прокомментировали ситуацию со льготной ипотекой
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- РИА Новости
Об этом сообщает properm.ru.
С конца апреля 2020 года подано 800 заявок по программе льготного ипотечного кредитования, из них 550 одобрено.
По данным на 1 мая, банки выдали ипотек на 15,9 млрд рублей, что почти на 1,5 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Максимальная сумма кредита составила 3 млн рублей.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.