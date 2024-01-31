Россия сократила экспорт бензина в январе из-за внеплановых работ на НПЗ
- РИА Новости
«Минэнерго России совместно с нефтяными компаниями и транспортными организациями проводят мероприятия по компенсации выпадающих объёмов автомобильного бензина, вызванных внеплановыми ремонтными работами на заводах», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, уже было «увеличено производство автомобильных бензинов крупными нефтяными компаниями», а также сокращён экспорт автомобильного бензина в дальнее зарубежье.
Уточняется, что экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива по сравнению с январём 2023 года сокращён на 37% и 23% соответственно.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» планирует нарастить производство бензина и дизеля.