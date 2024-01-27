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«Газпром нефть» планирует нарастить производство бензина и дизеля

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«Газпром нефть» нарастила переработку нефти согласно рекомендации правительства, производство бензина и дизеля также вырастет в объёмах, заявил глава компании Александр Дюков.
«Газпром нефть» планирует нарастить производство бензина и дизеля
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Мы планировали увеличить и уже увеличили, существенно. В этом году мы планируем увеличить объёмы переработки и выпуск светлых нефтепродуктов — дизельного топлива и автобензинов», — цитирует его ТАСС.

Дюков также сообщил о небольшом профиците нефти на мировых рынках.

Ранее стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE превысила $83 за баррель впервые с 30 ноября 2023 года.

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