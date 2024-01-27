Глава «Газпром нефти» сообщил о профиците нефти на мировых рынках

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил о небольшом профиците нефти на мировых рынках.

«Небольшой профицит», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE превысила $83 за баррель впервые с 30 ноября 2023 года.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман и частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров рассказали RT, как будут меняться цены на нефть.