Аналитики ожидают стоимость Brent на уровне $77—84 за баррель

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман и частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров рассказали RT, как будут меняться цены на нефть.

Как объяснил Шнейдерман, запасы сырой нефти в США на этой неделе упали на 9,2 млн баррелей, «тогда как аналитики ожидали снижения всего на 2,15 млн баррелей».

«Эти данные значительно повлияли на котировки нефти на этой неделе, так как произошло значительное расхождение между ожиданиями и фактическими данными. На следующей неделе мы будем с нетерпением ожидать новых данных... Пока мы ожидаем диапазон стоимости Brent на уровне $77—84 за баррель», — считает он.

По словам аналитика Сидорова, накануне на торгах нефть марки Brent впервые за месяц поднялась выше $82 за баррель.

«На мой взгляд, это можно связать с тем, что ряд нефтетрейдеров отказался возить сырье через Суэцкий канал. Добавим сюда тот факт, что беспокойства относительно возможной новой рецессии из-за кризиса на китайском фондовом рынке и ситуации на Ближнем Востоке поутихли. Можно также заметить, что на этих позитивных новостях мировые рынки пошли в рост. А потому, на мой взгляд, в ближайшую неделю эталонный сорт нефти продолжит держаться в районе $81 за баррель и, возможно, покажет рост порядка $1—2», — считает он.

Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $82 за баррель впервые с 30 ноября.