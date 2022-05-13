ЦБ России ввёл временные послабления по валютным лимитам для банков

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Банк России ввёл временные послабления по валютным лимитам для банков. В частности регулятор временно не будет применять к банкам меры за несоблюдение размеров открытых валютных позиций по разнонаправленным позициям в долларах и евро.
ЦБ России ввёл временные послабления по валютным лимитам для банков
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении

Кроме того, ЦБ не будет применять меры за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП, однако не более чем на 15 процентных пунктов.

Отмечается, что меры не будут применяться, если несоблюдение лимитов произошло в период с 18 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

В ЦБ подчеркнули, что банки не должны использовать эту возможность в спекулятивных целях.

Ранее в Банке России заявили, что ожидают сохранения ранее введённых против России санкций и ограничений.

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