В Банке России заявили, что ожидают сохранения введённых антироссийских ограничений

Короткая ссылка
ЦБ ожидает сохранения ранее введённых против России санкций и ограничений. Об этом сообщается в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
В Банке России заявили, что ожидают сохранения введённых антироссийских ограничений
  • РИА Новости

«Банк России исходит из того, что уже введённые санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию (включая решения, принятые отдельными компаниями) сохранятся на всём прогнозном горизонте. Общая неопределённость и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне», — говорится в документе.

По ожиданиям регулятора, основные товары российского экспорта будут продаваться с дисконтом, что окажет сдерживающее влияние на стоимостный объём экспорта.

В Центробанке также заявили, что российская экономика «пройдёт большую часть пути адаптации» к середине 2023 года.

«Сформируются новые экономические связи и рынки сбыта, появятся заделы для локализации производств», — пояснили в ЦБ.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о вступлении российской экономики в период структурных изменений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить