В Банке России заявили, что ожидают сохранения введённых антироссийских ограничений

ЦБ ожидает сохранения ранее введённых против России санкций и ограничений. Об этом сообщается в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

«Банк России исходит из того, что уже введённые санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию (включая решения, принятые отдельными компаниями) сохранятся на всём прогнозном горизонте. Общая неопределённость и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне», — говорится в документе.

По ожиданиям регулятора, основные товары российского экспорта будут продаваться с дисконтом, что окажет сдерживающее влияние на стоимостный объём экспорта.

В Центробанке также заявили, что российская экономика «пройдёт большую часть пути адаптации» к середине 2023 года.

«Сформируются новые экономические связи и рынки сбыта, появятся заделы для локализации производств», — пояснили в ЦБ.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о вступлении российской экономики в период структурных изменений.