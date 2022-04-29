Сенатор Пушков рассказал о расхождении заявлений и действий Польши по российскому газу
- Legion-Media
«Польша, отказавшись от российского газа, заказала из Германии реверс тех же объёмов газа, что получала из России. При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен», — написал он в Telegram.
Пушков поинтересовался: кого такими заявлениями Варшава пытается обмануть?
«А Германии тем более теперь нужен газ из России, а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит», — подытожил политик.
Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что страны зависят от российского газа. Без него в Польше и Болгарии будет рецессия, рост безработицы, а также снижение показателей промышленности.
Позднее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Польша после приостановки прямых поставок газа из России покупает российские энергоресурсы реверсом из Германии.