Сенатор Пушков рассказал о расхождении заявлений и действий Польши по российскому газу

Заявления польских властей о ненужности российского газа расходятся с действиями Варшавы, которая заказала реверс энергоресурсов из Германии. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«Польша, отказавшись от российского газа, заказала из Германии реверс тех же объёмов газа, что получала из России. При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен», — написал он в Telegram.

Пушков поинтересовался: кого такими заявлениями Варшава пытается обмануть?

«А Германии тем более теперь нужен газ из России, а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит», — подытожил политик.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что страны зависят от российского газа. Без него в Польше и Болгарии будет рецессия, рост безработицы, а также снижение показателей промышленности.

Позднее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Польша после приостановки прямых поставок газа из России покупает российские энергоресурсы реверсом из Германии.