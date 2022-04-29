Сенатор Пушков рассказал о расхождении заявлений и действий Польши по российскому газу

Короткая ссылка
Заявления польских властей о ненужности российского газа расходятся с действиями Варшавы, которая заказала реверс энергоресурсов из Германии. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Сенатор Пушков рассказал о расхождении заявлений и действий Польши по российскому газу
  • Legion-Media

«Польша, отказавшись от российского газа, заказала из Германии реверс тех же объёмов газа, что получала из России. При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен», — написал он в Telegram.

Пушков поинтересовался: кого такими заявлениями Варшава пытается обмануть?

«А Германии тем более теперь нужен газ из России, а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит», — подытожил политик.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что страны зависят от российского газа. Без него в Польше и Болгарии будет рецессия, рост безработицы, а также снижение показателей промышленности.

Позднее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Польша после приостановки прямых поставок газа из России покупает российские энергоресурсы реверсом из Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить