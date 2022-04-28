В «Газпроме» заявили о покупке Польшей российского газа реверсом через ФРГ
- РИА Новости
«На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новому порядку, в рублях. Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так», — приводит ТАСС его слова.
Куприянов отметил, что Варшава продолжает покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа.
«Объём реверса — около 30 млн куб. м в сутки — почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни», — подчеркнул он.
Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» сообщил, что страны зависят от российского газа. Без него в Польше и Болгарии будет рецессия, рост безработицы, а также снижение показателей промышленности.