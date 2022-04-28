В «Газпроме» заявили о покупке Польшей российского газа реверсом через ФРГ

Польша после приостановки прямых поставок газа из России покупает российские энергоресурсы реверсом из Германии. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новому порядку, в рублях. Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так», — приводит ТАСС его слова.

Куприянов отметил, что Варшава продолжает покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа.

«Объём реверса — около 30 млн куб. м в сутки — почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни», — подчеркнул он.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» сообщил, что страны зависят от российского газа. Без него в Польше и Болгарии будет рецессия, рост безработицы, а также снижение показателей промышленности.