В «Газпроме» заявили о покупке Польшей российского газа реверсом через ФРГ

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Польша после приостановки прямых поставок газа из России покупает российские энергоресурсы реверсом из Германии. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
В «Газпроме» заявили о покупке Польшей российского газа реверсом через ФРГ
  • РИА Новости

«На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новому порядку, в рублях. Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так», — приводит ТАСС его слова.

Куприянов отметил, что Варшава продолжает покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа.

«Объём реверса — около 30 млн куб. м в сутки — почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни», — подчеркнул он.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» сообщил, что страны зависят от российского газа. Без него в Польше и Болгарии будет рецессия, рост безработицы, а также снижение показателей промышленности.

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