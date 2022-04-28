Эксперт Гривач прокомментировал приостановку поставок российского газа в Польшу и Болгарию

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал решение «Газпрома» приостановить поставки в Польшу и Болгарию из-за неоплаты топлива в рублях.

«Что касается Польши, то решение там принципиальное, потому что они давно выступают в качестве тарана, который призван разрушить российско-европейское энергетическое сотрудничество и сотрудничество в целом, потому что они чуть ли не призывают демонтировать «Северный поток — 2» и к другим экстравагантным идеям, ну и в целом занимались мелким саботажем. Заявили также, что не будут продлевать контракт, который истекает в 2022 году, блокировали работу на своём участке газопровода «Ямал­ — Европа», — рассказал эксперт.

В отношении Болгарии он высказал мнение, что это скорее внешнее решение. Правительство этой страны, как считает Гривач, не руководствовалось национальными интересами, ставя под удар как развитие собственной экономики, так и безопасность всего Юго-Восточного региона. Алексей Гривач подчеркнул, что транзитом через территорию этой страны российский газ из «Турецкого потока» поступает в Грецию, Северную Македонию, Сербию и Венгрию.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.